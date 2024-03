8 mar 2024 15:10

NELLA SCUOLA ITALIANA CI MANCAVANO SOLO I PROF FASULLI – TERREMOTO NELLE GRADUATORIE PER LE SUPPLENZE E PER IL SOSTEGNO NELLA PROVINCIA DI LATINA: L'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE HA ESCLUSO 38 DOCENTI CHE NON AVEVANO I TITOLI PER INSEGNARE - ALCUNI “PROF” DICHIARAVANO DI ESSERE IN POSSESSO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO CONSEGUITA PRESSO ALCUNE UNIVERSITÀ, MA NON ERA VERO - IN ALTRI CASI HANNO PERFINO FALSIFICATO IL TITOLO DI SCUOLA SUPERIORE…