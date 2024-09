7 set 2024 19:00

SCURATI SCENDE IN CAMPO. ANZI, IN ACQUA – LO SCRITTORE PALADINO DEGLI ANTIFASCISTI APRE A UN SUO IMPEGNO IN POLITICA A VENEZIA: “CANDIDATO SINDACO NO, PERÒ L’IDEA DI FARE IL FIANCHEGGIATORE, DI DARE UNA MANO”. E ATTACCA IL SINDACO BRUGNARO, COINVOLTO IN UN’INCHIESTA PER CORRUZIONE: “IL GOVERNO DI VENEZIA È IMPRESENTABILE, UNA VERGOGNA” – IL PD LOCALE È RIMASTO SORPRESO: “MA CHI GLIELO HA CHIESTO? CI POTEVATE PURE AVVISARE”. MA I DEM NON POSSONO DIRE DI NO AL “MARTIRE” SCURATI, DOPO IL CASO DEL MONOLOGO SUL 25 APRILE CENSURATO DALLA RAI…