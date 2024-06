SE GLI AMERICANI SBARCASSERO OGGI IN NORMANDIA, QUALCHE “PACIFINTO” URLEREBBE ALL’ESCALATION – PER GLI 80 ANNI DEL D-DAY, JOE BIDEN FA UN DISCORSO INCENTRATO SUL “DITTATORE” PUTIN: “LO CONOSCO DA 40 ANNI E MI PREOCCUPA DA 40 ANNI” (MA NEL 1984 “MAD VLAD” ERA ANCORA UN ANONIMO COLONNELLO DEL KGB…) – INVOCA IL SOSTEGNO ALL’UCRAINA: “NON DOBBIAMO ABBANDONARLA AI DITTATORI". SALVO POI PRECISARE: “LE NOSTRE ARMI NON SARANNO USATE PER COLPIRE MOSCA O IL CREMLINO”. SE L’AVESSE DETTO ROOSEVELT NEL '44, HITLER AVREBBE VINTO LA SECONDA GUERRA MONDIALE A MANI BASSE…

Biden, Putin mi preoccupa da 40 anni, è un dittatore

joe biden discorso per gli 80 anni dello sbarco in normandia 1

(ANSA) - NEW YORK, 06 GIU - "Conosco Putin da 40 anni e mi preoccupa da 40 anni. Non è una persona perbene, è un dittatore e sta lottando per assicurarsi di tenere insieme il suo paese pur continuando a portare avanti questo assalto" all'Ucraina. Lo ha detto Joe Biden in un'intervista a Abc. Per quanto riguarda l'autorizzazione concessa a Kiev per usare armi americane in Russia, il presidente americano ha spiegato: "Non stiamo parlando di fornire all'Ucraina armi per colpire Mosca e il Cremlino. Le armi sono autorizzate a colpire vicino al confine".

D-Day: Biden cita Ucraina, 'mai abbandonarla a dittatori'

joe e jill biden con un veterano dello sbarco in normandia

(ANSA) - Sulle spiagge della Normandia, il presidente americano Joe Biden ha ricordato lo Sbarco alleato e il sacrificio dei giovani americani citando anche la guerra in Ucraina e lanciando un appello a "non abbandonare (altri Paesi) di fronte ai dittatori". "L'isolazionismo - ha detto Biden nel suo discorso a Colleville-sur-Mer - non era la risposta 80 anni fa e non lo è oggi. Le forze oscure non spariscono mai". L'Ucraina, ha detto, "è invasa da un tiranno" e "noi non possiamo abbandonare di fronte a dei dittatori, è inimmaginabile".

Biden, armi Usa non saranno usate per colpire Mosca

(ANSA) - Le armi americane non saranno usate per colpire Mosca o il Cremlino. Lo ha detto Joe Biden in un'intervista a Abc. Le armi americane all'Ucraina "sono autorizzate a essere usate vicino al confine. Non stiamo autorizzando a colpire 200 miglia all'interno della Russia, non stiamo autorizzando attacchi a Mosca e al Cremlino", ha messo in evidenza Biden. (ANSA).

D-Day: Biden sulle spiagge della Normandia incontra veterani

lo sbarco in normandia la foto twittata da emmanuel macron

(ANSA) - Il presidente americano, Joe Biden, è arrivato sulla spiaggia di Colleville-sur-Mer, poco distante da Omaha Beach - dove nel pomeriggio è in programma la cerimonia principale degli 80 anni dello sbarco in Normandia. Biden ha incontrato diversi veterani e loro familiari, alla presenza del presidente francese, Emmanuel Macron. Impressionanti le misure di sicurezza: la strada che da Caen conduce fino alle spiagge è completamente chiusa al traffico. Il transito è consentito soltanto ai veicoli delle autorità e ai convogli di militari e giornalisti. Ogni incrocio è guardato a vista, tutte le persone che hanno accesso alle spiagge delle cerimonie sono state perquisite per almeno mezz'ora ognuna, con l'aiuto di cani addestrati antiesplosivo. Secondo il ministro dell'interno, Gérald Darmanin, sono impiegati oggi per le cerimonie dello Sbarco 43.000 fra militari, gendarmi e poliziotti.

re carlo omaggia il memoriale britannico dello sbarco in normandia veterano dello sbarco in normandia a ver sur mer per gli 80 anni del d day veterani dello sbarco in normandia 80 anni del d day ver sur mer sbarco in normandia 7 joe e jill biden con un veterano dello sbarco in normandia 4 sbarco in normandia 8 sbarco in normandia 9 sbarco in normandia principe william e justin trudeau 80 anni dello sbarco in normandia ver sur mer veterani dello sbarco in normandia 80 anni del d day ver sur mer veterano dello sbarco in normandia 80 anni del d day ver sur mer emmanuel macron con i veterani dello sbarco in normandia 80 anni del d day ver sur mer brigitte ed emmanuel macron con joe e jill biden a ver sur mer 80 anni sbarco in normandia re carlo con un veterano dello sbarco in normandia 80 anni del d day ver sur mer tom hanks e steven spielberg in normandia per gli 80 anni del d day veterano dello sbarco in normandia 80 anni del d day ver sur mer 3 elicottero presidenziale a omaha beach joe biden 80 anni dello sbarco in normandia 2 veterano dello sbarco in normandia 80 anni del d day ver sur mer rishi sunak con un veterano dello sbarco in normandia 80 anni del d day ver sur mer re carlo con un veterano dello sbarco in normandia 80 anni del d day ver sur mer camilla parker bowls con i veterani dello sbarco in normandia a ver sur mer joe e jill biden in normandia per gli 80 anni del d day 80 anni dello sbarco in normandia veterani dello sbarco in normandia 80 anni del d day ver sur mer 2 akshata murty con un veterano dello sbarco in normandia 80 anni del d day ver sur mer joe e jill biden con un veterano dello sbarco in normandia 2 re carlo omaggia il memoriale britannico dello sbarco in normandia veterani dello sbarco in normandia 80 anni del d day ver sur mer joe biden 80 anni dello sbarco in normandia 2 veterani dello sbarco in normandia 80 anni del d day ver sur mer joe biden con un veterano dello sbarco in normandia

joe e jill biden con un veterano dello sbarco in normandia veterano dello sbarco in normandia 80 anni del d day ver sur mer 2 80esimo anniversario dello sbarco in normandia veterani dello sbarco in normandia 80 anni del d day ver sur mer joe biden discorso per gli 80 anni dello sbarco in normandia camilla parker bowls con i veterani dello sbarco in normandia a ver sur mer 2