SE CONFIDIAMO NELLA RESPONSABILITA' INDIVIDUALE, SIAMO PERDUTI - A COPERTINO, PAESE DI CIRCA 24MILA ABITANTI IN PROVINCIA DI LECCE, LA VARIANTE OMICRON SI DIFFONDE A MACCHIA D'OLIO: E' SCOPPIATO UN FOCOLAIO DI 410 CONTAGI DOPO DUE FESTE STUDENTESCHE ORGANIZZATE ENTRAMBE IL 22 DICEMBRE PER SCAMBIARSI GLI AUGURI IN VISTA DEL NATALE…

Da "la Stampa"

A Copertino, paese di circa 24mila abitanti in provincia di Lecce, la variante Omicron si diffonde a macchia d'olio e fa paura un focolaio di 410 contagi scoppiato dopo due feste studentesche organizzate entrambe il 22 dicembre per scambiarsi gli auguri in vista del Natele. In strada la gente circola sempre meno e tanti commercianti hanno deciso autonomamente di chiudere le proprie attività per evitare possibili assembramenti.

discoteca

Ad abbassare le saracinesche sono stati soprattutto i bar. Restano aperti i supermercati per i generi di prima necessità. La catena di contagi è partita dai più giovani, in tutto 70, che hanno partecipato alle due feste e che poi, incontrando altri amici e i parenti, hanno diffuso il virus. I contagiati hanno tra 17 e 27 anni e hanno contratto soprattutto la variante Omicron. Si tratta per lo più di soggetti asintomatici, alcuni hanno sintomi lievi, soprattutto il raffreddore, e in pochi hanno la febbre. -