SE FAI IL FASCIO TI CANCELLO - VITTORIO FELTRI E LA CANCELLAZIONE DEGLI ACCOUNT FACEBOOK E INSTAGRAM DI CASAPOUND E FORZA NUOVA: “FINALMENTE UN PROVVEDIMENTO FASCISTA” – IL FIGLIO MATTIA: "SULLA LEGGE DELLO STATO TRONEGGIA UNA LEGGE PRIVATA, OPACA E SOVRANAZIONALE CON CUI SI SEPARANO I GIUSTI DAGLI INGIUSTI: SE NE SONO VISTE POCHE DI ROBE PIÙ FASCISTE"

Casa Pound e Forza Nuova espulsi da Facebook e da Instagram. Finalmente un provvedimento fascista. — Vittorio Feltri (@vfeltri) September 10, 2019

Mattia Feltri per "la Stampa"

Facebook e Instagram hanno deciso di spegnere le pagine di CasaPound e Forza Nuova, movimenti neofascisti, e dei loro dirigenti. È successo ieri pomeriggio, di colpo, e dopo anni durante i quali da quelle pagine sono state diffuse idee piuttosto repellenti e al limite della legalità, almeno secondo i canoni di una stagione tremula e liberticida (la libertà d' opinione serve a tutelare specialmente le idee cattive ché a tutelare quelle buone sono capaci tutti). Il problema non si esaurisce qui. Anzi, di problemi se ne aprono parecchi.

Anzitutto è ignota la colpa specifica di CasaPound e Forza Nuova, se non quella generica di avere «diffuso l' odio», capo d' imputazione accettabile forse nei tribunali di Stalin e applicabile, ben oltre l' estrema destra, a metà della popolazione attiva online. Niente, la condanna è pronunciata e inappellabile per editto del Re Sole, ossia Mark Zuckerberg, padrone dei social.

Così, siccome il Re Sole ha chiuso CasaPound e Forza Nuova, che sono bande di brutti ceffi, chi se ne importa: toccherà riparlarne quando per identico capriccio si dovessero tumulare pagine più socialmente presentabili. Soprattutto si coglie, stavolta lampante, il paradosso di Facebook e Instagram, aziende private - ormai evolute a servizio pubblico per l' uso quotidiano di partiti, sindacati, associazioni - che dichiarano inaccettabili pagine espressione di consiglieri comunali, dunque accettabili per la Repubblica. Sulla legge dello Stato troneggia una legge privata, opaca e sovranazionale con cui si separano i giusti dagli ingiusti: se ne sono viste poche di robe più fasciste.

Da www.liberoquotidiano.it

La notizia è di qualche ora fa: i "democratici" Facebook e Instagram hanno cancellato un gran numero di pagine che fanno riferimento a CasaPound e Forza Nuova. Troppo di destra. Anzi, "fasciste". Peccato che CasaPound e Forza Nuova non siano movimento politici clandestini o fuorilegge, anzi CasaPound in taluni casi è ormai entrata nelle istituzioni. Ma tant'è, ai due social più importanti in assoluto tutto questo non interessa granché. E sulla vicenda, su Twitter, interviene Vittorio Feltri, il quale punta il dito: "CasaPound e Forza Nuova espulsi da Facebook e da Instagram. Finalmente un provvedimento fascista". Un cinguettio tagliente, che corre sul sottile filo del paradosso.

Dal profilo Facebook di Flavia Perina

Consiglierei equilibrio sulle questioni della libertà di pensiero e di manifestazione, che fare il governo dei miti e poi titolare "la rabbia nera" su un raduno di protesta non mi torna tanto, così come non riesco ad associare l'esultanza per la chiusura di alcune pagine politiche su Fb con gli allarmi per la deriva antidemocratica. Fare i libertari quando si sta all'opposizione e i manettari quando si va al governo non va bene (non andava bene manco prima).

