E SE HA SOFFERTO LEI, FIGURIAMOCI NOI – MICHELLE OBAMA RACCONTA DI AVER SOFFERTO DI DEPRESSIONE DURANTE IL PICCO DELLA PANDEMIA, COME PRATICAMENTE TUTTA LA POPOLAZIONE MONDIALE COSTRETTA A STARE RINCHIUSA IN CASA: “HO IMPARATO A LAVORARE A MAGLIA E MI PREPARO ALLA PENSIONE” (NON PRIMA DI AVER RAGGRANELLATO QUALCHE MILIONCINO DA NETFLIX PER SERIE E ADATTAMENTI VARI…) – VIDEO

Paolo Mastrolilli per “La Stampa”

michelle obama

Michelle Obama si sta preparando alla pensione, ad esempio lavorando con i ferri da maglia. Lo ha confessato lei stessa, nell' intervista rilasciata a «People»in vista della trasmissione su Netflix della sua serie per bambini "Waffles + Mochi".

L' ex first lady, che molti democratici avrebbero voluto candidare alla Casa Bianca, si racconta sul piano personale, confermando di aver sofferto una lieve forma di depressione durante il picco della pandemia di Covid, e le proteste scoppiate l' estate scorsa dopo l' uccisione di George Floyd a Minneapolis: «La depressione è comprensibile in quelle circostanze. Pensare che in qualche modo potessimo restare al di sopra di tutto lo shock, il trauma e i disordini che abbiamo vissuto, senza provarla, era irrealistico».

gli obama michelle, sasha, barack e malia

Quindi ha aggiunto: «Questa è una delle ragioni per cui dovremmo parlare di più della salute mentale, perché ognuno affronta ansia e difficoltà in maniera diversa».

Nell' intervista Michelle tocca anche aspetti più leggeri della sua nuova vita fuori dalla Casa Bianca.

E persino il Covid ha portato qualche sorpresa positiva: «Pensavo che le mie figlie Malia e Sasha fossero ormai uscite da casa, e mi preparavo alla loro vita autonoma. Invece sono tornate, perché le università hanno chiuso. Adesso sono diventate molto brave a cucinare, infornando torte a mezzanotte. Abbiamo imparato ad apprezzare le nostre fortune, come l' importanza della salute e della famiglia».

michelle obama si fa il vaccino anti coronavirus

L' ex first lady ha rivelato che lei e Barack stanno sviluppando il lavoro della loro fondazione per prepararsi alla pensione, «quando lui avrà tutto il tempo che vuole per giocare a golf, e io per prenderlo in giro perché gioca troppo a golf».

