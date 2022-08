20 ago 2022 15:38

E SE LAVORA LEI, BUONA FATICA A TUTTI – LA 18ENNE LADY LOUISE WINDSOR, NIPOTE DELLA REGINA ELISABETTA E SEDICESIMA IN LINEA DI SUCCESSIONE AL TRONO, È STATA ASSUNTA PER L'ESTATE IN UN CENTRO DI GIARDINAGGIO A 6 STERLINE L’ORA – LA PUPETTA NON HA CERTO BISOGNO DI SOLDI: E’ UN MODO PER TENERSI IMPEGNATA (E DARE UNA BUONA IMMAGINE DELLA MONARCHIA) PRIMA DI ANDARE ALL’UNIVERSITA’ – ANCHE LADY DIANA, BEATRICE DI YORK, KATE MIDDLETON HANNO SPORCATO LE LORO MANINE IN LAVORETTI PLEBEI…