SE NE VA A 52 ANNI HELEN MCCRORY, LA NARCISSA MALFOY DI "HARRY POTTER" E LA POLLY GRAY IN "PEAKY BLINDERS" - L’ATTRICE, DOPO UNA LUNGA LOTTA CONTRO IL CANCRO, SI È SPENTA A CASA – A DARE IL TRISTE ANNUNCIO IL MARITO, L’ATTORE E PRODUTTORE CINEMATOGRAFICO DAMIAN LEWIS: “È MORTA COME HA VISSUTO. SENZA PAURA. DIO, LA AMIAMO E SAPPIAMO QUANTO…” - VIDEO

Marco Leardi per "www.davidemaggio.it"

helen mccrory 1

Addio ad Helen McCrory. Il pubblico la conosceva come la Narcissa Malfoy di Harry Potter o come Polly Gray in Peaky Blinders, solo per citare alcuni dei ruoli da lei interpretati davanti alla cinepresa. L’attrice britannica, che era malata di cancro, è scomparsa oggi all’età di 52 anni. A dare il tragico annuncio è stato tramite i social suo marito, l’attore e produttore cinematografico Damian Lewis (l’iconico protagonista di Billions e delle prime stagioni di Homeland).

“Ho il cuore spezzato nell’annunciare che dopo un’eroica battaglia contro il cancro, la bella e forte donna che è Helen McCrory è morta pacificamente a casa, circondata da un’ondata d’amore da parte di amici e familiari. È morta come ha vissuto. Senza paura. Dio, la amiamo e sappiamo quanto siamo fortunati ad averla avuta nella nostra vita“

l'annuncio della morte di helen mccrory

ha scritto Damian Lewis. Nata il 17 agosto 1968 a Londra, Helen McCrory aveva iniziato la sua carriera nel 1994 con un piccolo ruolo in Intervista con il Vampiro, prima di recitare in Montecristo. Nel 2005, ha interpretato la moglie di Tony Blair, Cherie Blair, nel film biografico The Queen. Poi, il ruolo di Narcissa Malfoy in Harry Potter. Ha recitato in serie televisive popolari come Doctor Who, nel 2010, e dal 2013 ha interpretato il personaggio di Polly Gray nella già citata serie cult Peaky Blinders, in Italia visibile su Netflix e Prime Video. Recentemente ha recitato accanto a Richard Gere nella serie di Sky Atlantic Mother Father Son e nella miniserie Quiz, in streaming su Tim Vision.

helen mccrory e damian lewis 5 helen mccrory 3 helen mccrory 2 helen mccrory e damian lewis 1 helen mccrory 3 helen mccrory 2 helen mccrory 2 helen mccrory e damian lewis 2 helen mccrory 1 kate winslet alan rickman e helen mccrory kate winslet e helen mccrory helen mccrory e damian lewis 3 helen mccrory e damian lewis 4