SE NE VA A 78 ANNI IL MAESTRO RENATO SERIO, COMPOSITORE, DIRETTORE D'ORCHESTRA E COLLABORATORE PER QUATTRO DECENNI DI RENATO ZERO E DI ALTRI CELEBRI CANTAUTORI – DURANTE LA SUA LUNGA CARRIERA HA COMPOSTO COLONNE SONORE PER FILM E SHOW TV, È STATO DIRETTORE MUSICALE DELLE EDIZIONI 2005 E 2006 DEL FESTIVAL DI SANREMO E HA ANCHE COMPOSTO “FORZA ITALIA”, L'INNO DEL PARTITO DI SILVIO BERLUSCONI… - VIDEO

È morto a Roma a 78 anni il maestro Renato Serio. Compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra, collaboratore per quattro decenni di Renato Zero e di altri celebri cantautori, autore di colonne sonore per numerosi film e spettacoli televisivi. Nella sua lunga carriera, Serio è stato direttore musicale delle edizioni 2005 e 2006 del Festival di Sanremo e ha anche composto Forza Italia, l'inno del partito di Silvio Berlusconi arrangiato dal maestro Augusto Martelli.

Nato a Lucca il 5 ottobre 1946, Renato Serio dopo gli studi al Conservatorio Verdi di Milano verso la fine degli anni 60 inizia a collaborare con varie case discografiche e nel 1971 si trasferisce a Roma dove collabora con i più prestigiosi autori italiani di colonne sonore, come Riz Ortolani, Piero Piccioni, Carlo Rustichelli e Armando Trovajoli, realizzando musiche per film come Una giornata particolare di Ettore Scola e Profumo di donna di Dino Risi.

Dal 1977 approda alla Rai, arrangiando le musiche per la trasmissione Piccolo Slam con Stefania Rotolo e Sammy Barbot; nel 1981 dirige l'orchestra nell’ultimo varietà Rai di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello in Stasera niente di nuovo e nella prima edizione del varietà Serata d'onore (1984) condotto da Pippo Baudo.

Sulla Rai è stato direttore d'orchestra per quattro edizioni di Fantastico (1985, 1987, 1988 e 1991). Non meno prolifica la sua attività di direttore d'orchestra nell'ambito della commedia musicale e del teatro […]

Sempre in veste di direttore d'orchestra e arrangiatore ha collaborato con Francesco De Gregori per La donna cannone, Angelo Branduardi, Gianni Morandi, Mia Martini, Amii Stewart, Anna Oxa e Amedeo Minghi. […]

Agli inizi degli anni 80 Renato Serio stringe uno storico sodalizio con Renato Zero a partire dall'album Via Tagliamento 1965-1970 (1982) […] Nel 2000 Serio dirige anche l'orchestra del programma tv Tutti gli Zeri del mondo, concepito e condotto da Zero, mentre un paio di anni prima aveva scritto il brano Matti, poi sigla del programma Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5.

L'ultima grande collaborazione live è stata per lo spettacolo Zerovskij - Solo per amore, e due anni dopo il percorso si conclude con Zero il folle, con le immagini registrate dell’orchestra diretta da Serio trasmesse sul megaschermo.

