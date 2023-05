QUANDO SI TRATTA DI GUADAGNARE BEI SOLDONI, L'ITALIA NON E' PIU' RAZZISTA? DOPO I MONOLOGHI SANREMESI E LE BATTUTE A VUOTO SULL’ITALIA DESCRITTA COME FOSSE L’ALABAMA AI TEMPI DI ROSA PARKS, PAOLA EGONU TORNA A MILANO CON UN CONTRATTO DA UN MILIONE ALL’ANNO E PIGOLA: “VOGLIO GODERMI TROFEI E SFILATE” – PAOLETTA TORNERÀ IN NAZIONALE PER L’EUROPEO DI AGOSTO DOPO L’ADDIO, POI RITRATTATO, DELLA SCORSA ESTATE. EGONU E’ SEMPRE CONVINTA CHE L’ITALIA SIA QUEL PAESE “DOVE NON FAREI MAI UN FIGLIO”? - VIDEO