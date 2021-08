SE NEMMENO LE FRANCESI SGUAIANO LE ZINNE SIAMO ROVINATI - OGGI MENO DEL 20% DELLE DONNE SFOGGIA IL TOPLESS PER PRENDERE IL SOLE MENTRE NEL 1984 ERANO PIU' DEL 40% - I MOTIVI? LA PAURA DI ESSERE MOLESTATE E I TIMORI DI DANNEGGIARE LA PELLE - NON CI RESTA CHE PUNTARE SU SPAGNOLE E LE TEDESCHE, CHE INVECE...

Il numero di donne francese che in spiaggia sfoggia un topless si è ridotto drasticamente, tanto da toccare quest’anno un minimo storico. I risultati di un sondaggio hanno mostrato infatti che solo un quinto delle donne prenderebbe il sole senza reggiseno. Il motivo? Per quasi la metà delle donne, è la paura di essere molestate a fare da freno.

Negli ultimi anni il topless è diventato sempre meno popolare. Se nel 1984 in Francia lo sfoggiava oltre il 40% delle donne, nel 2009 la percentuale si era ridotta al 34% e oggi solo il 19% delle signore sostiene di togliere il reggiseno in spiaggia.

Le donne francesi stanno diventando sempre più caute per via del timore di essere aggredite (lo ha dichiarato il 48%), ma per il 46% il timore è quello di essere fotografata di nascosto e poi finire sui social media. Un 53% di donne si copre per problemi legati alla salute della pelle.

Rispetto agli altri paesi europei, le donne francesi sono decisamente le più caute: in Spagna quasi la metà delle donne ha detto di prendere il sole in topless, in Germania il 34%.

