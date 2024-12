SE NON E' ZUPPA... - I PRODUTTORI DI UNA ZUPPA VENDUTA AL SUPERMERCATO SONO STATI CONDANNATI A RISARCIRE UNA DONNA CHE HA SVILUPPATO UNA FOBIA DOPO AVER MANGIATO UNA MINESTRA INFESTATA DA INSETTI - LA CORTE D'APPELLO AVEVA NEGATO IL RISARCIMENTO DELLA CLIENTE PERCHÉ NON AVREBBE PRESTATO ATTENZIONE ALLA PRESENZA DEGLI INSETTI NELLA ZUPPA, MA ANCHE PERCHÉ SOFFRIVA DI ALLUCINAZIONI VISIVE MICROZOOPTICHE, UN DISTURBO IN GENERE DOVUTO A CRISI DI ASTINENZA CHE PORTA A VEDERE DEI PICCOLI INSETTI CHE CAMMINANO SUL TERRENO. MA PER LA CASSAZIONE…

Estratto dell'articolo di Patrizia Maciocchi per www.ilsole24ore.it

insetti nella zuppa

Va risarcito anche per il danno da shock chi mangia la zuppa con gli insetti comprata al supermercato. A pagare è però il produttore […] La Cassazione ha accolto il ricorso di un cliente al quale era stato negato il danno biologico, stimato da una Ctu pari al 9%, per aver sviluppato una fobia in seguito al trauma di aver ingerito una zuppa […]popolata da insetti neri.

insetti nella zuppa

Il no della Corte d’Appello, che aveva disatteso una consulenza tecnica si basava, principalmente su un paio di elementi, la disattenzione del consumatore e dei suoi pregressi episodi di allucinazioni visive microzooptiche. Un disturbo, in genere dovuto a crisi di astinenza che porta a vedere dei piccoli insetti che camminano sul terreno. Per la Suprema corte vale però quanto affermato dai Nas che avevano esaminato la minestra, riscontrando la presenza degli insetti.

insetti nella zuppa

LA DIAGNOSI DEL PRONTO SOCCORSO

In più, i giudici di legittimità si chiedono, visto che nel verdetto di appello non era specificato, da dove erano state tratte le informazioni “sensibili” che erano state riportare nell’anamnesi del pronto soccorso. Proprio in ospedale, dopo che era corso a seguito del pasto con sorpresa, gli era stata diagnosticata una «sindrome dispeptica dovuta all’assunzione di cibo infestato da insetti non meglio specificati». […]