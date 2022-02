SE NON LA AMMAZZA IL COVID, A ELISABETTA CI PENSERANNO I PARENTI – DOPO LO SCANDALO SESSUALE CHE IL FIGLIO ANDREA HA CHIUSO METTENDO SUL TAVOLO UNA BARCA DI SOLDI (DELLA MADRE), ORA TOCCA A CARLO FINIRE NEL TRITACARNE: L’ETERNO EREDE AL TRONO POTREBBE ESSERE COSTRETTO A TESTIMONIARE PER I 2 MILIONI DI STERLINE SGANCIATI ALLA SUA FONDAZIONE DA UN RICCO SAUDITA, CHE VOLEVA IN CAMBIO TITOLI REALI E CITTADINANZA - A INGUAIARE CARLO È STATO IL SUO VALLETTO MICHAEL FAWCETT…

Luigi Ippolito per il "Corriere della Sera"

Un altro scandalo si abbatte sulla famiglia reale. Questa volta non si tratta di sesso - come nel caso del principe Andrea - ma di soldi: quelli pagati da un miliardario saudita alla Fondazione del principe Carlo in cambio di onorificenze e cittadinanza. Scotland Yard ha aperto un'indagine sull'ente di beneficenza presieduto dall'erede al trono britannico: e il futuro re potrebbe essere chiamato a testimoniare.

L'inchiesta della polizia - condotta dallo stesso team che indaga sul Partygate, le feste a Downing Street durante i lockdown - è scattata dopo la denuncia, lo scorso settembre, da parte di un deputato liberal-democratico e di un gruppo anti-monarchico: direttamente nel mirino c'è Michael Fawcett, l'ex braccio destro di Carlo, che si sarebbe prestato a fare da intermediario per conto di Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz, un ricchissimo arabo che ha versato alla Fondazione di Carlo oltre un milione e mezzo di sterline (quasi due milioni di euro).

Dopo un assiduo lavoro di lobbying, nel 2016 il saudita ottenne l'alta onorificenza di Comandante dell'Impero britannico (l'equivalente del nostro commendatore): ma, fatto bizzarro, gli venne conferita in una cerimonia privata, semi-clandestina, a Clarence House, la residenza di Carlo, invece che nel corso di un evento pubblico, come avviene normalmente. Quasi che si volesse tenere nascosta la faccenda, anche se il principe ha incontrato più volte il saudita. Dopo che i fatti vennero alla luce sulla stampa, Fawcett fu costretto a dimettersi lo scorso ottobre dalla guida della Fondazione: un vero dispiacere per Carlo, poiché i due sono stati legati da strettissimi rapporti per decenni.

«Posso fare a meno di chiunque, ma non di Michael», diceva Carlo: più che un assistente, Fawcett era un amico e un confidente, col quale condivideva le battute di caccia. Il «valletto» non è nuovo a sospetti di comportamenti disinvolti: si era già dovuto dimettere una prima volta, nel 2003, quando era stato accusato di essersi venduto regali reali, ma poi era stato scagionato e riassunto dal principe.

I portavoce di Carlo hanno negato che l'erede al trono avesse «alcuna conoscenza» di un presunto scambio fra onorificenze e donazioni alle sue fondazioni: ma in ogni caso il principe è pronto ad aiutare l'inchiesta, il che vuol dire che potrebbe decidere di rispondere alle domande degli investigatori. Sembrava appena essersi chiuso l'infamante capitolo del principe Andrea - che ha evitato il processo a New York solo grazie a una compensazione multimilionaria versata alla donna che lo accusa di violenza sessuale - che si è aperta adesso un nuova indagine criminale che coinvolge potenzialmente un altro figlio di Elisabetta: per la regina, quello che doveva essere l'anno delle celebrazioni del Giubileo di Platino, i suoi 70 anni di regno, si sta trasformando in un altro annus horribilis .

