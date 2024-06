Estratto dell'articolo di Dajana Mrruku per www.leggo.it

Chiara Ferragni è inarrestabile. Continua la sua rinascita che passa attraverso video su TikTok. L'imprenditrice digitale è stata impegnata in questi giorni con il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius a Vulcano, in Sicilia, ma ha trovato comunque il tempo per girare e pubblicare video e foto dei suoi look incredibili e frecciatine annesse. […]

LA FRECCIATINA

«Sei una bella ragazza, non ti accontentare dei panni sporchi!» dice il video su TikTok pubblicato da Chiara Ferragni che lei prontamente doppia con il lipsinc, mentre aggiunge la didascalia: «I discorsi che io e le mie amiche ci facciamo quotidianamente».

L'imprenditrice digitale ha riscoperto il suo lato più leggero e adolescenziale su TikTok dove si diverte spesso a condividere video motiviazionali o ironici, mandando sempre, però, frecciatine non del tutto casuali. Ha voluto ricordare a tutti, a lei in primis, che non si accontenterà mai più in una relazione, facendo intendere che con la sua ultima storia (il matrimonio con Fedez), lo abbia fatto per diverso tempo. Numerosi i commenti e le reazioni dei suoi follower che la sostengono e incoraggiano a ricominciare, a riprendere in mano la sua vita e non solo. […]

