9 nov 2022 19:48

SE NON HANNO PIETA' PER GLI ESSERI UMANI, FIGURIAMOCI PER GLI ANIMALI - DOPO LA CONDANNA ALL'ERGASTOLO PER L'OMICIDIO DI WILLY MONTEIRO, MARCO BIANCHI, UNO DEI DUE FRATELLI CHE PICCHIARONO A MORTE IL RAGAZZO È INDAGATO INSIEME AL PADRE, RUGGERO, PER MALTRATTAMENTI DI ANIMALI - I DUE AVREBBERO PARTECIPATO ALL'ESECUZIONE DI UN PASSERO E DI UNA PECORA, UCCISI A FUCILATE NEL 2017 E 2019, INSIEME AD ALTRE DUE PERSONE - AI QUATTRO VIENE CONTESTATA ANCHE…