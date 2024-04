23 apr 2024 18:17

SE NON PAGHI, TI SPUTTANO – A MILANO UN 34ENNE MAROCCHINO RICATTAVA E PICCHIAVA LA PROPRIA COMPAGNA MOLDAVA DI 40 ANNI: SE LEI NON LO AVESSE PAGATO, LUI AVREBBE SVELATO LA LORO RELAZIONE AI FIGLI DELLA DONNA – IN DUE ANNI SI È FATTO CONSEGNARE OLTRE 30 MILA EURO. LA POVERETTA È STATA COSTRETTA A VENDERE LA MACCHINA E A CHIEDERE UN PRESTITO ALL'EX FIDANZATO PER FARGLI TENERE LA BOCCA CHIUSA – L’UOMO, TOSSICODIPENDENTE, È STATO ARRESTATO DOPO CHE…