9 feb 2022 19:48

SE NON PUOI CONVINCERLI CON LA SCIENZA E IL BUON SENSO, PAGALI - RENZO ROSSO, PATRON DEL MARCHIO DI ABBIGLIAMENTO "DIESEL", PROVA AD AMMALIARE I NO VAX CON I SOLDI: 50 EURO IN BUONI SPESA A CHI FARÀ LA PRIMA DOSE DI VACCINO ANTI-COVID, 10 EURO PER CHI SI FARÀ INOCULARE LA TERZA - L'INIZIATIVA È RIVOLTA AI RESIDENTI DEL DISTRETTO DELL'USL 7 PEDEMONTANA E IL BUONO VIENE CONSEGNATO ALL'HUB VACCINALE DI BASSANO DEL GRAPPA…