Estratto dell’articolo di Chiara Bruschi per “il Messaggero”

La polizia inglese ha accettato candidati condannati per rapine, esposizione indecente e abusi domestici. Tra gli altri, scrive il Times, perfino un protettore di prostitute, insieme a chi ha mentito su coinvolgimenti delle proprie famiglie in crimini seri, come il traffico di droga.

È questo il quadro allarmante emerso dall'ultima indagine del His Majesty' s Inspectorate of Constabulary and Fire and Rescue Services, ovvero un'autorità che vigila sulle forze di polizia. Nel suo rapporto ha concluso, pur senza andare nel dettaglio dei singoli corpi analizzati, che centinaia se non migliaia di poliziotti corrotti stanno lavorando in Inghilterra e Galles.

Su 725 casi esaminati, in 131 la decisione di assumere è stata giudicata «nel migliore dei casi discutibile». Di questi, gli ispettori hanno ritenuto che 68 avrebbero dovuto essere respinti a titolo definitivo. Per fare qualche altro esempio, un capo della polizia ha permesso il trasferimento di un ufficiale accusato di aver aggredito sessualmente giovani ufficiali e un membro del pubblico, perché riteneva che avrebbe «reso il corpo di polizia più diversificato».

Nel documento, inoltre, è sottolineato che le ufficiali donne e il personale femminile sono state regolarmente esposte ad atteggiamenti sessisti e a comportamenti predatori, in una cultura dominante misogina. (…)

