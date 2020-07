25 lug 2020 17:10

SE NON T’AMMAZZA IL VIRUS, CI PENSA IL BAMBÙ - IN PROVINCIA DI CHIETI, UN 24ENNE GIOCA A PALLONE SULLA SPIAGGIA, SI TUFFA PER PARARE E FINISCE TRAFITTO DA UNA CANNA DI BAMBÙ USATA COME PALO DELLA PORTA - GLI SI È CONFICCATA FRA TORACE E ADDOME, NELLA ZONA COSTALE DEL FIANCO SINISTRO…