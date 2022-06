SE PENSATE CHE LA STAMPA ITALIANA SIA AUTOREFERENZIALE, LEGGETE QUA - SECONDO UN SONDAGGIO DEL PEW RESEARCH CENTER, IL 65% DEI GIORNALISTI AMERICANI CREDE CHE I MEDIA FACCIANO UN OTTIMO LAVORO NEL "COPRIRE LE STORIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA" E NEL RIPORTARE LE NOTIZIE IN MODO ACCURATO - MA I LETTORI NON LA PENSANO ALLO STESSO MODO: SOLO IL 35% SI E' DETTO D'ACCORDO - DA DOVE NASCE QUESTA DIVERSA PERCEZIONE? FORSE ANCHE NEGLI USA FANNO I GIORNALI PIÙ PER SE STESSI CHE PER I LORO CLIENTI?

Dagotraduzione da The Hill

Dire che c’è distanza tra molti giornalisti e il pubblico a cui si rivolgono è un grosso eufemismo, secondo un nuovo sondaggio del Pew Research Center, un centro studi statunitense indipendente. Secondo il Pew, il 65% dei quasi 12.000 giornalisti intervistati crede che i media facciano un ottimo lavoro nel «coprire le storie più importanti della giornata» e nel riportare le notizie in modo accurato.

Ma una solida maggioranza del pubblico americano la pensa in maniera opposta, e solo il 35% degli intervistati si è detto d’accordo con queste affermazioni. È un divario di percezione di 30 punti!

E non finisce qui. Alla domanda se i giornalisti si comportino bene nello «svolgere il ruolo di sorveglianti dei leader eletti», il 52% dei giornalisti ha risposto sì. Ma questo numero è sceso precipitosamente quando a rispondere alla domanda sono stati i lettori: meno del 30% si è detto d’accordo.

Ancora: il 43% dei giornalisti ha confermato di gestire e correggere la disinformazione in modo coerente, ma solo il 25% del pubblico la pensa allo stesso modo. Quasi la metà dei giornalisti (46%) ha affermato di sentirsi in contatto con i propri lettori, mentre solo un quarto del pubblico afferma la stessa cosa.

Allora perché questa disconnessione? Forse è una questione di posizione. La maggior parte dei media nazionalli si trova in due luoghi: New York e Washington Dc.

Durante le elezioni del 2020, solo il 9% degli elettori di Manhattan ha votato per Donald Trump. A Washington, il sostegno per Trump è stato del 5,4%. Chi vive in queste città o nelle sue vicinanze probabilmente è liberale. È naturale che la percezione dei problemi da parte di un giornalista sia conforme ai luoghi e alle persone con cui lavora e vive.

Il giornalista di lunga data Bof Schieffer si è buttato su questo argomento alcuni anni fa, spiegando quanto siano isolati oggi i giornalisti. «Nel 2004, un giornalista su otto viveva a New York, Washington o Los Angeles» ha scritto Schieffer nel suo libro “Overload: Finding the Truth in Today’s Deluge of News”. «Oggi quel numero è diventato a uno su cinque».

Schieffer ha individuato un altro problema: la massiccia diminuzione dei giornalisti locali a causa della riduzione dei budget. «Anche se non ci sono soluzioni al problema, c’è una specie di consapevolezza generale in tutto il settore sul fatto che se i giornali locali chiudono e nessuno prende il loro posto nel sorvegliare i governatori locali, sperimenteremo la corruzione a livelli che non abbiamo mai visto».

Dal 2004, circa 1.800 giornali hanno chiuso a causa del crollo della pubblicità e dei lettori che si sono rivolti al web. Un minor numero di giornalisti ed editori ha portato una minore fiducia perché la raccolta di notizie diventa sempre più confinata a due o tre città.

Complessivamente, secondo Pew, solo il 29% degli adulti statunitensi afferma di avere almeno una discreta fiducia nell’informazione che riceve. Nel 1976, nell’era post-Watergate, la fiducia nei media era del 72%, 43 punti in più!

Un perfetto esempio della disconnessione tra alcuni giornalisti e il pubblico è quello che è successo con il giornalista della Cnn Don Lemon. «Alla CNN, non esprimiamo opinioni, pubblichiamo la storia e cerchiamo di rimanere in mezzo alla strada», ha detto di recente mentre era in onda. Ma durante lo stesso segmento, Lemon ha espresso questa opinione: «C'è un partito, in questo momento, che di fatto non sta operando, che ha fuorviato il popolo americano, ed è il Partito Repubblicano».

Nulla cambierà a breve. I giornali locali stanno tagliando sempre di più il personale mentre i profitti diminuiscono. Il risultato è che le testate giornalistiche online con sede quasi esclusivamente nell'azzurro di New York o di DC continuano ad espandersi.

Un altro risultato dello studio del Pew potrebbe essere il più rivelatore: quando è stato chiesto di caratterizzare l'industria del giornalismo in una parola, il 74% dei giornalisti ha utilizzato una parola con una connotazione negativa, tra cui "caos" e "lotta". Altre parole citate includevano "di parte", "partigiano" e "stressante". Nonostante queste descrizioni, il 77% dei giornalisti intervistati ha affermato che sceglierebbe di nuovo la stessa carriera.

Uno studio del 2013 realizzato dai professori di giornalismo dell'Università dell'Indiana Lars Wilnat e David Weaver ha rilevato che solo il 7% dei giornalisti si identifica come repubblicano. Nel 2002, quel numero era del 18%.

Quindi, se sei un repubblicano che fa un colloquio per un lavoro al New York Times, un giornale che non sostiene un candidato presidenziale repubblicano da 66 anni, o al Washington Post, che non ha mai sostenuto un candidato presidenziale repubblicano, è un pessima idea condividere la tua affiliazione al partito.

Questo è lo stato dei media nel 2022, dove le bolle nella Grande Mela e nella capitale della nazione sono sempre più insonorizzate, e lasciano fuori il resto del mondo.