Estratto dell’articolo di Fr. Bas. per il “Corriere della Sera”

La premier estone Kaja Kallas a febbraio è stata inserita da Mosca nella lista dei ricercati: è il primo leader straniero ad avere ricevuto questo trattamento dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Un attacco diretto e pesante dopo la decisione di rimuovere i monumenti di guerra risalenti all’epoca sovietica. Kallas ha tirato dritto: «Niente di sorprendente. È un’ulteriore prova che sto facendo la cosa giusta».

Kallas, della famiglia liberale, sarà il prossimo Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri se il Consiglio europeo di domani e venerdì confermerà — come pare — l’accordo chiuso tra i negoziatori del Ppe, dei socialisti e dei liberali. […]

La Russia è la sua ossessione. E forse non potrebbe essere altrimenti. È una questione anche di famiglia: durante le deportazioni sovietiche dall’Estonia, sua madre Kristi di appena sei mesi fu trasferita a forza con la madre e la nonna in Siberia e vi rimase fino ai dieci anni. Antiputiniana, in questi mesi Kallas ha esortato gli altri leader Ue a sostenere con fermezza finanziariamente e militarmente l’Ucraina.

Quando ha cominciato a circolare il suo nome per la guida della diplomazia Ue, c’è chi ha sollevato dubbi per i suoi rapporti tesissimi con Mosca. Una fonte anonima, riportata dal sito Politico , aveva messo in guardia: «Stiamo davvero mettendo qualcuno a cui piace mangiare i russi a colazione in questa posizione?». Kallas reagì con ironia postando su X la foto della sua colazione: caffè, muesli e mirtilli.

[…]La scorsa estate Kallas è stata al centro di uno scandalo perché la società di logistica di cui il marito era azionista ha continuato a trasportare merci in Russia anche dopo l’invasione dell’Ucraina.

