SE QUELLE MURA POTESSERO PARLARE! – A HOLLYWOOD SONO DIVERSE LE STAR CHE HANNO CONDIVISO LO STESSO TETTO: TRA EWAN MCGREGOR E JUDE LAW È NATA UN’AMICIZIA DURATURA, GWYNETH PALTROW E WINONA RYDER ANCORA SI EVITANO - JASON PRIESTLEY HA RACCONTATO CHE BRAD PITT NON AMAVA L’IGIENE PERSONALE E SHELLEY WINTERS HA RIVELATO CHE LEI E MARILYN MONROE AVEVANO UNA LISTA DEGLI UOMINI CON I QUALI VOLEVAMO ANDARE A LETTO E…

Sara Sirtori per “www.amica.it”

sadie frost, jude law, ewan mcgregor e johnny lee miller

Condividere bagno e cucina mette a dura prova qualsiasi convivenza. E dice molto su quali saranno i rapporti tra due persone nel lungo periodo.

Parola di Justin Timberlake. Che l’ha provato sulla sua pelle da bambino quando viveva sotto lo stesso tetto di Ryan Gosling mentre lavoravano al Club di Topolino su Disney Channel. Due predestinati.

Perché loro sono la prova che, sia per caso, per scelta o per risparmiare, coabitare può portare grandi benefici. O, perché no, il successo a entrambi. Ne sanno qualcosa alcuni coinquilini diventati molto famosi, che hanno condiviso la casa prima della gloria.

ryan gosling e justin timberlake

Matt Damon e Ben Affleck, Ewan McGregor e Jude Law, Gwyneth Paltrow e Winona Ryder. In comune hanno il talento e, per un po’, anche l’indirizzo. A volte sono nate splendide amicizie, ma non sempre è finita bene.

Ah, se quelle mura potessero parlare! Racconterebbero, per esempio, di quella volta che Gwyneth Paltrow è “inciampata” nel copione di Shakespeare in Lovelasciato in giro per casa dalla sua coinquilina. Ovvero Winona Ryder. Le due abitavano insieme a Los Angeles negli anni 90 e sembravano pure amiche. Fino a quel fatidico giorno. Il finale è certamente triste. Gwyneth ha ottenuto il ruolo da protagonista e si è portata a casa un Oscar. Winona è finita sotto processo per taccheggio. La loro amicizia non è sopravvissuta.

robin williams e christopher reeve

Più allegra e felice la convivenza di due sex symbol come Ewan McGregor e Jude Law. Amici da decenni e coinquilini per diversi anni a Londra mentre muovevano i primi passi nel mondo dello spettacolo. Il loro appartamento era il crocevia di nomi che oggi sono conosciuti in ogni angolo del mondo. Tipo Johnny Lee Miller con l’allora moglie Angelina Jolie e Sadie Frost, in seguito moglie di Law.

robert downey jr. e kiefer sutherland

Il coinquilino conosce cose di te che nessun altro immagina. Per esempio adesso anche noi sappiamo che, almeno in gioventù, Brad Pitt non fosse un grande amante dell’igiene personale. Ce lo ha raccontato Jason Priestley nella sua autobiografia. La sua è una testimonianza diretta: i due vivevano insieme in un appartamento a New York.

penn badgley e milo ventimiglia

Alla fine degli anni 40, Marilyn Monroe e Shelley Winters hanno vissuto insieme per un breve periodo prima di diventare famose. «Ci divertivamo un sacco insieme», ha ricordato la Winters.

«Una domenica facemmo una lista degli uomini con i quali volevamo andare a letto e non ce n’era nemmeno uno sotto i 50 anni nella sua. Non ho mai avuto l’occasione di chiederle prima che morisse quanti ne avesse spuntati da quella lista. Ricordo che tra quei nomi c’era Albert Einstein e che dopo la sua morte ho notato che sul suo pianoforte c’era una foto del fisico autografata dentro una cornice d’argento».

michael douglas e danny devito

Non per forza bisogna fare lo stesso lavoro per avere entrambi successo. Quando negli anni 60 condividevano la stanza ad Harvard, forse Tommy Lee Jones e Al Gore non immaginavano che un giorno uno avrebbe vinto un Premio Oscar e l’altro il Premio Nobel per la Pace.

Quattro anni insieme a giocare a biliardo e guardare Star Trek «quando invece, forse, dovevamo studiare per gli esami. Ho sempre saputo che aveva il cervello e il cuore per cambiare il mondo», ha detto l’attore dell’ex vice presidente degli Stati Uniti.

