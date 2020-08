OLIVIA PALADINO, LE FOTO RUBATE IN SPIAGGIA CON GIUSEPPE CONTE: IL PREMIER PIZZICATO COSÌ IN ACQUA

Da www.liberoquotidiano.it

GIUSEPPE CONTE OLIVIA PALADINO AL MARE

Emergono i primi scatti di Giuseppe Conte in spiaggia con Olivia Paladino: il servizio uscirà su Diva e Donna, disponibile in edicola a partire da mercoledì 5 agosto.

Si vocifera che le foto rubate del premier che si gode un po’ di relax con la sua compagna siano state pagate a peso d’oro, dopo essere state oggetto di una forte concorrenza.

GIUSEPPE CONTE AL MARE

Per il momento sono solo due gli scatti anticipati dal settimanale: nel primo Conte siede sulla spiaggia al fianco della Paladino, che mostra un’abbronzatura molto più decisa di quella del premier, che nelle scorse settimane è stato impegnato politicamente su più fronti.

Nella seconda foto Conte è invece in mare da solo: via la maglietta, il premier sembra piuttosto infreddolito con le gambe in acqua che arrivano alla fine del lungo costume azzurro. Negli ultimi tempi la coppia Conte-Paladino è piuttosto ricercata dai paparazzi, anche perché a lungo si è nascosta sia in pubblico quanto in privato.

PAOLO CALABRESI MARCONI ALESSIA MARCUZZI

2 – IL MARITO, PAOLO CALABRESI MARCONI: IL LORO AMORE È A PROVA DI GOSSIP

Anticipazione da “Chi”

ALESSIA MARCUZZI PAOLO CALABRESI MARCONI

Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 5 agosto, le immagini esclusive dei baci a Formentera fra Alessia Marcuzzi e il marito, Paolo Calabresi Marconi, con cui è sposata dal 2014. La coppia è stata, suo malgrado, protagonista dei gossip dell’estate lanciati da Dagospia: prima le voci di una crisi coniugale, poi quelle di un flirt fra la Marcuzzi e De Martino che avrebbe causato la fine del matrimonio con Belen.

ALESSIA MARCUZZI STEFANO DE MARTINO

La Marcuzzi e il marito non hanno mai replicato, lei si è limitata a una smentita social (ha postato la copertina di un libro di Woody Allen, “A proposito di niente”), e per loro hanno parlato le immagini: le cene di famiglia a Roma, la vacanza insieme a Positano e ora la “luna di miele” a Formentera.

ALESSIA MARCUZZI, STEFANO DE MARTINO, BELEN

Sull’isola delle Baleari la Marcuzzi e Calabresi Marconi sono ospiti di amici con la figlia di Alessia, Mia, e il loro cane Brownie, ma si sono ritagliati momenti di intimità. La conduttrice, ironia della sorte, a fine mese volerà in Sardegna per guidare la sua seconda edizione di “Temptation island”, e dovrà fare da arbitro fra coppie che hanno deciso di mettersi alla prova e di affrontare insidiose tentazioni.

L’edizione del programma di Maria De Filippi, con la conduzione di Filippo Bisciglia, che si è appena conclusa, ha raggiunto ascolti record. E quella targata Alessia Marcuzzi, in onda a settembre, è già molto attesa.

