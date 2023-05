28 mag 2023 12:08

SE QUESTE SONO LE MENTI DEL FUTURO STAMO FRESCHI! IN BELGIO UN RAGAZZO DI 20 ANNI È MORTO DOPO CHE È STATO COSTRETTO A TRACANNARSI LITRI DI ALCOL ALTERNATI A OLIO DI PESCE PER ENTRARE A FAR PARTE DI UNA CONFRATERNITA UNIVERSITARIA D'ELITE - PER LA SUA MORTE SONO STATI CONDANNATE 18 PERSONE (MA NESSUNO ANDRÀ IN GALERA, PER LORO SOLO MOLTE ORE DI SERVIZI SOCIALMENTE UTILI E UNA MULTA DI 400 PER UNO) – IL MIX TRA LE DUE BEVANDE È STATO LETALE PERCHÉ…