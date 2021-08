SE LA RAGGI C’È, I TOPI BALLANO – MENTRE 'VIRGY PREMIA I DIPENDENTI CON 36 MILIONI DI EURO, A ROMA I SORCI FANNO FESTA ALLA PISANA (E NON SOLO): UN RESIDENTE HA RIPRESO I TOPI CHE SALTAVANO ALLEGRAMENTE TRA LA MONNEZZA ACCANTO ALLA MENSA DI UNA SCUOLA MEDIA – I RESINDENTI: “ABBIAMO CONTATTATO L’UFFICIO DI IGIENE, MA…” - VIDEO

VIDEO: I TOPI SALTANO NELLA MONNEZZA ALLA PISANA A ROMA

Tommaso Caldarelli per "www.romatoday.it"

topi cassonetti a roma 7

Siamo in via della Pisana, sul muro di cinta del plesso scuola media, ex Villoresi, oggi Istituto Comprensivo Nelson Mandela. I bidoni sono ormai un ricettacolo per topi che, come si vede intorno al minuto 0.40, usufruiscono di un buco nel muro di cinta per penetrare nel complesso scolastico.

topi cassonetti a roma 5

Cittadini della zona, contattati da Roma Today, riferiscono che quello è il muro di cinta che si erge nei pressi dei locali della mensa scolastica: "Abbiamo contattato più volte sia il municipio che l'ufficio di igiene pubblica, con diverse email a cui non hanno mai risposto", spiegano gli abitanti.

