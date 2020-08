SE UNA REGOLA C’È NON LA CHIEDERE A NEK– AL TWIGA DI DANIELA SANTANCHÈ SERATA DANZANTE CON IL CANTANTE MODENESE E IL PUBBLICO CHE SI ASSEMBRA SENZA MASCHERINA – IL DISCORSO MOTIVAZIONALE DELLA SENATRICE: “I RISULTATI SI OTTENGONO SOLO INSIEME E UNITI”. MAGARI A UN PAIO DI METRI DI DISTANZA… – DUE SETTIMANE FA FACEVA UN APPELLO AI GIOVANI: "IL VIRUS CIRCOLA ANCORA, TRE COSE: MASCHERINA, DISTANZA E LAVARSI LE MANI"

Da www.ilmessaggero.it

nek canta e si assembra al twiga

Come se non bastasse la polemica, con tanto di ricovero, legata a Flavio Briatore e al suo Billionaire, ecco sui social spuntare i video del Twiga, locale gestito da Daniela Santanchè, e della festa "danzante" con Nek in concerto. A Marina di Pietrasanta c'è il concerto del cantante, una cena e una festa. Totale: una serie di apparenti violazioni che non sono sfuggite ai follower. C'è anche il discorso motivazionale della senatrice di Fratelli d’Italia: «Ricordatevi che da soli non si ottengono i risultati, ma solo insieme e uniti». Magari con la mascherina e a un paio di metri di distanza.

