E SE RIAPRISSIMO A SINGHIOZZO? – LA PROPOSTA DELL’ECONOMISTA ERAN YASHIV SUL “FINANCIAL TIMES”: APRIRE LE SOCIETÀ PER 4 GIORNI SU 14. QUESTO PERCHÉ LE PERSONE RAGGIUNGONO IL MASSIMO DELL’INFETTIVITÀ DAL QUARTO AL SETTIMO GIORNO. ANDREBBERO AL LAVORO PER QUATTRO GIORNI E POI IN ISOLAMENTO PER 10, RIDUCENDO AL MINIMO LA DIFFUSIONE – DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO CI SAREBBERO RISULTATI MIGLIORI RISPETTO AL BLOCCO TOTALE. E ANCHE DA QUELLO SANITARIO… - ECCO COME FUNZIONA

Articolo di Eran Yashiv per il “Financial Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Il Financial Times ospita sulle sue colonne gli interventi di autorevoli commentatori che esplorano approcci scientifici, medici ed epidemiologici innovativi alla pandemia di Covid-19. Oggi è la volta di Eran Yashiv, professore di economia all'Università di Tel Aviv e al Centro di Macroeconomia della London School of Economics. Secondo Uri Alon e Ron Milo del Weizmann Institute of Science di Israele, possiamo sfruttare il modo in cui il coronavirus si sviluppa negli esseri umani per iniziare ad aprire le nostre società per quattro giorni su quattordici.

La maggior parte delle persone infette non sono infettive per i primi tre giorni dopo l'infezione e sono al massimo dell'infettività nei giorni 4-7. Quindi un ciclo di 14 giorni, che vede le persone andare al lavoro per quattro giorni e poi essere rinchiuse per 10, ridurrebbe al minimo la diffusione della malattia. La maggior parte delle persone infette durante i giorni lavorativi raggiungerebbe il massimo dell'infettività durante il blocco, riducendo la diffusione. Mentre le persone con sintomi gravi possono essere contagiose più a lungo, possono anche essere individuate dai loro sintomi, permettendo alle loro famiglie di fare auto-quarantena e riducendo al minimo le infezioni secondarie.

I casi asintomatici infettati nei giorni lavorativi passerebbero la maggior parte del loro periodo di massima infettività in isolamento. I test rapidi a livello familiare e lavorativo e la quarantena, quando si manifestano i sintomi, possono contribuire ad abbreviare le catene infettive. L'impatto potenziale di questa politica è stato simulato utilizzando il cosiddetto modello epidemiologico SEIR e un modello macroeconomico, tenendo conto della diffusione del virus e dell'entità della partecipazione dei lavoratori al mercato del lavoro e quindi alla produzione. Applicato ad Israele, prevede un aumento della disoccupazione fino a 21 punti percentuali, contro i 32 punti percentuali degli scenari di blocco.

Confrontiamo questo dato con la situazione attuale. L'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques francese ha collocato l'attività nel marzo 2020, quando la Francia era in stretto lockdown, al 35 per cento al di sotto della norma. Secondo lo scenario dell'Office for Budget Responsibility del Regno Unito, il calo del prodotto interno lordo del secondo trimestre è del 35 per cento. Le previsioni del FMI, delle banche centrali e delle banche d'investimento parlano di un calo per tutto il 2020, compresa una fase di ripresa, dal 6 al 12 per cento del PIL.

Ciò si basa su scenari piuttosto ottimistici di graduale eliminazione del blocco e di ripresa della normale attività. La politica di blocco ciclico di 14 giorni ha risultati migliori in termini di salute rispetto all'opzione di non intervento e, in alcune circostanze, anche migliori rispetto all'attuale politica di blocco; e ha risultati economici migliori rispetto al blocco completo. Ci sono effetti positivi in termini di prevedibilità, pianificazione della produzione e dei consumi, e altro ancora. È importante sottolineare che dovrebbe integrare le misure esistenti di allontanamento sociale, le maschere, i test e la protezione dei gruppi a rischio. Per la maggior parte dei paesi colpiti può essere un'impresa fattibile, già in questo o nel prossimo mese.

