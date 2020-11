SE I ROMANI NON LO CAPISCONO CON LE BUONE, TRA QUALCHE GIORNO FINIRANNO IMBUSTATI DENTRO CASA - DOPO LE IMMAGINI DELLA FOLLA CHE PASCOLAVA IN VIA DEL CORSO, LA CAPITALE VA VERSO CONTROLLI ANTI-ASSEMBRAMENTO NEI PARCHI E SUL LITORALE CON POSSIBILI CONTINGENTAMENTI DELLE PRESENZE IN CENTRO NELLE PRINCIPALI VIE DELLO SHOPPING - FIRENZE FERMA I LOCALI PER IL WEEKEND. A NAPOLI VERRA’ CHIUSO IL LUNGOMARE…

roma via del corso

Cristiana Mangani per “il Messaggero”

I sindaci cercano di correre ai ripari. Le immagini viste lo scorso fine settimana, di spiagge super affollate, strade e piazze congestionate, sono assolutamente da evitare.

Prima di tutto con controlli e chiusure, così come ha indicato anche il Viminale nell' ultima circolare inviata ai prefetti, nella quale ha sollecitato l' intervento dei sindaci riguardo alla possibilità «di chiudere strade e piazze anche prima delle 21».

E allora, in attesa di decisioni regionali che non sempre arrivano, c' è chi cerca di giocare d' anticipo. Tra i casi più urgenti, Napoli, dove il misterioso provvedimento ampio anti-Covid che dovrebbe firmare il sindaco Luigi De Magistris, è atteso per oggi. Quale soluzione verrà prevista davanti a un contagio che non si ferma? E soprattutto, davanti a una popolazione che ha mostrato di non volerne sapere delle regole, mentre il primo cittadino e il governatore De Luca litigano tra di loro?

roma via del corso

Al momento, si sa solo che verrà chiuso il lungomare: non solo quello di Napoli, anche le spiagge più vicine. «Il Viminale vuole aiutare i sindaci attraverso i prefetti per prendere delle decisioni contro gli assembramenti - ha dichiarato il sottosegretario agli Interni Achille Variati - Un patto di collaborazione tra lo Stato e i sindaci». Con la massima collaborazione, quindi, anche degli uomini necessari per i controlli.

Nel frattempo, il fine settimana è arrivato, e non tutti sembrano pronti. «Attendiamo i dati del monitoraggio sulla città - dice ancora De Magistris al ministro della Salute Roberto Speranza -, così come promesso pure a Milano».

roma via del corso

Roma vara il suo piano e va verso controlli anti-assembramento nei parchi e sul litorale con possibili contingentamenti delle presenze nelle principali vie dello shopping.

Le ipotesi emerse nel Tavolo tecnico coordinato dalla Questura per analizzare e individuare dove e quali moduli di contenimento delle presenze avviare, hanno previsto l' istituzione di 4 varchi nel Centro storico. E se la folla continuerà a essere troppo numerosa si chiuderanno proprio gli accessi. Chiuse anche le fermate di Spagna e Flaminio della metro A, dalle 10 alle 20. Un varco in via Cola di Rienzo, dove si potrebbe arrivare anche a decidere di bloccare il traffico delle auto, solo sulla strada principale.

NUMERO CHIUSO Insomma, una sorta di numero chiuso nel cuore della città, con attenzione massima per villa Borghese, villa Ada, villa Pamphili e per il lungomare di Ostia.

ROMA - FOLLA A VIA DEL CORSO

A Firenze, invece, il sindaco Dario Nardella, dopo un incontro con il prefetto, ha deciso di «applicare le regole previste dalla fascia arancione», quindi la chiusura di bar e ristoranti nel weekend. Se però le cose continueranno ad andare male - specifica il primo cittadino - e si vede che i comportamenti non cambiano, proporrò di limitare l' ingresso alle piazze del centro». Nuove restrizioni anche a Palermo. Il primo cittadino Leoluca Orlando ha firmato l' annunciata ordinanza che dispone fino al 3 dicembre il divieto di stazionamento per le persone, dal lunedì al venerdì dalle 16 e fino alle 22, sabato, domenica e festivi dalle 5 alle 22, nelle zone del centro.

Per sabato e domenica prossimi, dalle 5 alle 22, anche in tutto il litorale, comprese spiagge, coste, aree verdi aperte al pubblico e oggetto di concessione demaniale. In serata, poi, Orlando ha anche deciso che da lunedì 16 novembre le scuole dell' obbligo saranno chiuse. Rimarranno aperte quelle dell' infanzia.

ROMA - FOLLA A VIA DEL CORSO

A Bologna piazze e strade del centro storico vietate per ogni tipo di iniziativa, manifestazione ed evento. Il sindaco Virginio Merola ha firmato un' ordinanza nella quale comprende anche il divieto alle attività degli artisti di strada, già sospese dal Dpcm. Tre giardini e lo skate-park chiusi a Bari su disposizione del sindaco Antonio Decaro. I negozi chiuderanno con un' ora di anticipo, alle 19. Mentre a Verona scatterà il senso unico per le vie pedonali del centro storico.

napoli folla

ROMA - FOLLA A VIA DEL CORSO