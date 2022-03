3 mar 2022 15:00

SE SIAMO SOPRAVVISSUTI A GENNAIO, STIAMO IN CARROZZA - QUASI LA METÀ DI CASI DI COVID DA INIZIO PANDEMIA È STATA REGISTRATA NEL PRIMO MESE DEL 2022: IL 42% DEI CONTAGI TOTALI, 4,5 MILIONI DI MALATI SU 11 MILIONI - TUTTA COLPA DELLA VARIANTE OMICRON, SUPER INFETTIVA - E BASTA CON LE FREGNACCE SU MORIRE "PER" COVID O "COL" COVID: NELLE SCHEDE DEI DECESSI IL CORONAVIRUS È STATO INDICATO COME CAUSA DIRETTAMENTE RESPONSABILE DELLA MORTE NEL 90% DEI CASI - LA MORTALITÀ CALA DA QUANDO CI SONO I VACCINI...