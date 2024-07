18 lug 2024 12:45

SE SO' BEVUTI "IL DOTTORE DELL'ACQUA" - ARRESTATO UN EX DIPENDENTE DI ACQUALATINA, LA SOCIETÀ LE RETI IDRICHE DEL LITORALE ROMANO CHE, IN CAMBIO DI TANGENTI, OFFRIVA SERVIZI ILLEGALI COME CONNESSIONI ABUSIVE ALLA RETE IDRICA, AZZERAMENTO DEI CONSUMI E INTERVENTI DI PULIZIA DELLE FOGNATURE A SPESE DELLA SOCIETÀ PUBBLICA - L'UOMO ERA A CAPO DI UNA SQUADRA "OMBRA" CHE OFFRIVA I SERVIZI A CITTADINI PRIVATI E A IMPRESE DI ANZIO E DI NETTUNO: "SE UN LAVORO ESEGUITO DA ACQUALATINA COSTAVA 5MILA EURO, LUI RISOLVEVA IL PROBLEMA PER 1.500 EURO. E POI…"