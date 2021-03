SE LA SONO ANDATA A CERCARE – IN INDIA UN FULMINE COLPISCE QUATTRO PERSONE DURANTE UN TEMPORALE. UN MORTO E TRE FERITI GRAVI. MA PERCHE’ I QUATTRO SI SONO ANDATI A RIPARARE SOTTO A UN ALBERO QUANDO ANCHE I SASSI SANNO CHE DURANTE UN NUBIFRAGIO E’ ALTAMENTE SCONSIGLIATO FARLO? – VIDEO

Da leggo.it

INDIA FULMINE

Queste immagini impressionanti arrivano dalla città di Gurgaon, in India. Quattro persone si riparano sotto a un albero durante un temporale ma vengono drammaticamente colpite da un fulmine. Tre di loro hanno riportato gravi ustioni mentre pare che per il quarto, inizialmente ricoverato in terapia intensiva in condizioni molto critiche, purtroppo non ci sia stato nulla da fare.

INDIA FULMINE 7