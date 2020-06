SE TE “PIO”, TE SDRUMO! – A FIRENZE UN VISPO OTTANTENNE HA "BENEDETTO" LA MOGLIE COLPENDOLA CON UNA STATUA DI PADRE PIO DA OLTRE UN CHILO – ALCUNI PARENTI HANNO CHIAMATO I CARABINIERI E ORA IL SANT'UOMO SI TROVA AI DOMICILIARI, MENTRE LA VITTIMA È FINITA ALL’OSPEDALE – L’UOMO VIVEVA DA ANNI FUORI CITTÀ MA ERA TORNATO PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS E…

Luca Serranò per www.repubblica.it

Ha preso da un mobile una statua di Padre Pio e l’ha usata per aggredire l’anziana moglie. Tre, quattro colpi alla testa, fino a quando lei è caduta a terra in una pozza di sangue. E' accaduto ieri mattina a Campi Bisenzio (Firenze). L’uomo, un ottantenne fiorentino, è stato fermato poco dopo da una pattuglia dei carabinieri, intervenuti su segnalazione di alcuni parenti che si trovavano nell’appartamento.

Accertato che non si trattava della prima aggressione, i militari lo hanno arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia: si trova ora agli arresti domiciliari (in un’altra abitazione fuori provincia), in attesa della convalida. La donna è invece finita in ospedale per le ferite alla testa: alla fine se l’è cavata con 18 punti di sutura, e una prognosi di dieci giorni.

Secondo la ricostruzione l’uomo viveva ormai da alcuni anni fuori Firenze, ma l’emergenza coronavirus lo aveva spinto a tornare a casa. Un incubo per la moglie, costretta nuovamente a subire umiliazioni e botte, non denunciate per paura di ritorsioni.

Giovedì notte la situazione è esplosa. Come documentato da un video acquisto dagli inquirenti, registrato da una telecamera di sicurezza installata dal figlio, l’ottantenne ha preso la statua (dal peso di oltre un chilo) di Padre Pio, è sceso al piano di sotto e ha raggiunto la stanza della moglie, colpendola con tutte le forze. Lei ha avuto solo il tempo di gridare e chiedere aiuto, poi è crollata a terra.

Accertamenti sono ora in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Signa, coordinati dal pm Paolo Barlucchi, per ricostruire la catena di violenze.

