SE LA TUA DOMINATRICE ORDINA, TU OBBEDISCI (ANCHE SE SI PARLA DI VACCINO)

Dagotraduzione da Rolling Stone

Quando all’inizio di quest’anno è uscito il vaccino contro il Covid, Bob, conosciuto anche come Mannish Boy, non era certo di volerlo fare. Si sentiva diffidente per la velocità con cui il vaccino era arrivato sul mercato. E aveva sentito parlare di alcuni dati preliminari che suggerivano che la versione AstraZeneca, in Europa, avesse un raro effetto collaterale: provocare coaguli di sangue. Tutto questo lo rendeva ansioso. «Penso di aver avuto le stesse riserve di molti altri» ha raccontato Bob, che ha chiesto di restare anonimo.

Un giorno Bob ha letto un tweet di Goddess Alexandra Snow, una dominatrice professionista e proprietaria di Wicked Eden, una prigione BDSM con sede a Columbus, in Ohio. Il tweet annunciava che i sottomessi che avessero desiderato un appuntamento con Snow, avrebbero dovuto dimostrare di essere stati vaccinati. Bob si era abbonato due anni prima al suo canale su Onlyfans, e così l’ha contattata per discutere della sua situazione. «Non volevo tanto essere connvinto quanto che mi confermasse che era la cosa giusta da fare». Bob ha ricevuto la sua seconda dose di vaccino tre settimane fa. «Mi fa piacere sapere che sto contribuendo (si spera) ad evitare che gli altri si ammalino gravemente» dice. «E, naturalmente, è gratificante sapere che ho fatto qualcosa che Goddess Snow approva».

Anthony Fauci probabilmente non ha mai preso in considerazione l’idea di passare dai dominatori sessuali per aumentare il tasso di vaccinazione negli Stati Uniti. Eppure i dominatori di tutto il paese, che stanno lentamente riaprendo le porte delle loro prigioni segrete, dicono che lo sforzo di costringere i sottomessi a vaccinarsi ha avuto un discreto successo. «Almeno una dozzina di persone mi hanno scritto: “Se questo è quello che devo fare per vederti, lo farò”. E questo mi rende felice» ha detto Snow. «Se qualcuno si vaccina per me, è una persona in meno ad avere impatto sulla comunità».

Le dominatrici che usano i loro considerevoli poteri persuasivi sui loro sub per servire il bene comune non sono una novità: in vista delle elezioni del 2020, per esempio, alcune dominatrici hanno detto a Rolling Stone che stavano ordinando ai loro sub di votare per l'attuale presidente Joe Biden.

Ma i dominatori con cui ho parlato non ne hanno fatta una questione politica, e neanche etica. Credono sia una misura di autoprotezione (in effetti, la maggior parte delle lavoratrici del sesso sono appaltatrici indipendenti, e quindi se si ammalano rischiano di dover pagare cifre esorbitanti di tasca propria per l'assistenza sanitaria). È anche un modo concreto per misurare la devozione dei sub. «Chi è al nostro servizio dovrebbe rispettare i nostri confini», afferma Daddy An Li, una domme con sede a Los Angeles che chiede la prova della vaccinazione dai suoi sub. «O vuoi servirci e ci rispetti, o non lo fai».

Altri, come Goddess Snow, la vedono anche come un'opportunità educativa. «Io non voglio che qualcuno faccia quello che gli dico solo perché gli ho detto di farlo. Voglio che lo facciano perché ho ragione», dice. Per questo vuole fornire ai sub che esitano la letteratura che attesti la sicurezza del vaccino, in modo da farli decidere da soli. «Una cosa è dire a qualcuno, “non puoi masturbarti per una settimana”. E un'altra è dire “Voglio che tu prenda questa sostanza estranea nel tuo corpo”», dice. «Non voglio essere responsabile di questo. Gran parte del BDSM riguarda l'autonomia corporea, e ho bisogno che abbiano autonomia corporea lì».

Anche Mistress Manouche, una domme con sede nell'East Sussex, nel Regno Unito, richiede la prova della vaccinazione se i sub desiderano fare una sessione con lei. Ha problemi di salute specifici: ex malata di leucemia, ha subito un trapianto di midollo osseo, vive con genitori anziani e gestisce la sua prigione dalla loro casa condivisa. Sebbene inizialmente avesse chiesto ai suoi sottomessi di indossare maschere, ha scoperto che non era fattibile in uno spazio sotterraneo.

«Ciò che facciamo è molto intimo», dice a Rolling Stone. «Sputo in bocca ai miei sub. Li tocco. Io uso le fruste, ma non puoi semplicemente frustare qualcuno a 10 piedi di distanza. Sei in uno spazio chiuso e non è sempre pratico indossare solo le mascherine. Non potevo lavorare correttamente e fare quello che faccio normalmente se devo mantenere le distanze».

In effetti, a seconda di quale sia la loro specialità, alcuni dominatori non si sentono abbastanza a loro agio nel fare il lavoro di persona a meno che i sub non siano vaccinati. «Sono specializzato nel gioco del bagno» - essenzialmente si tratta di «cacare sui tizi» - «e non posso farlo con persone che non sono vaccinate», dice Daddy An Li.

Come molte dominatrici, l'attività di persona di Mistress Manouche è stata decimata dalla pandemia; anche se ha cercato di trasferire la sua attività all'online, ha scoperto di aver rapidamente esaurito il numero di contenuti ed è passata alla vendita di carte e cioccolatini solo per fare abbastanza soldi per comprare le sigarette. «È stato assolutamente terribile», dice.

Dopo aver ricevuto il suo primo vaccino contro il Covid a gennaio e il secondo ad aprile, Mistress Manouche ha ricominciato ad aprire le sue porte e a richiedere la prova della vaccinazione durante le sue sessioni. All'inizio, «erano un po' incerti», dice, ricordandone uno in particolare che aveva chiesto un'esenzione, preferendo farsi un test al giorno se necessario pur di vederla. Ma è riuscita a convincere anche lui a vaccinarsi, così come altri cinque sottomessi che in precedenza erano incerti.

La comunità BDSM si è organizzata in molti modi per affrontare la pandemia, afferma Mistress Marley, una dominatrice professionista con sede a Manhattan, anche lei intransigente sul requisito del vaccino. «L'industria del BDSM è davvero avanti sui protocolli di sicurezza. Si tratta di sicurezza e consenso. Abbiamo parole sicure e vogliamo assicurarci che le persone siano al sicuro. Ci prendiamo cura l'uno dell'altra perché le cose possano diventare davvero fisiche», dice a Rolling Stone. «L'industria in generale si occupava della sicurezza molto prima che arrivasse il Covid».

Ma non tutte le dominatrici richiedono la vaccinazione, soprattutto se influisce negativamente sui loro profitti. Snow dice che l'argomento compare spesso in un canale Slack che gestisce per le prostitute e che durante il picco della pandemia, c'è stato un lungo dibattito sull'etica di vedere i clienti di persona. «La cosa tremenda è che le lavoratrici del sesso hanno avuto redditi decimati durante la pandemia», dice. «Alcune si vergognavano di confessare che avevano fatto qualche appuntamento». Da quando il vaccino è diventato disponibile, se ne è iniziato a discutere: «alcune persone non hanno la capacità di dire “Se non sei vaccinato, non puoi venire”. Devono prendere decisioni basate sul denaro piuttosto che sulla sicurezza», dice.

In effetti, l'adozione di una politica di vaccinazione obbligatoria ha danneggiato i profitti di Wicked Eden e Snow stima di aver visto una riduzione del 30% circa delle prenotazioni dall’introduzione del requisito vaccinale. Dice anche che da quando ha annunciato la politica, è stata "inondata" di e-mail arrabbiate che citavano disinformazione relativa al vaccino. «Un link dopo l'altro, tutti che puntavano a strani siti web contro i vaccini», dice.

Eppure la stragrande maggioranza dei sottomessi esitanti nel vaccino, racconta, ha accettato di proteggersi. E dopo, «gli dico sempre “ottimo lavoro, sono orgoglioso di te! Bravo ragazzo!”», dice.