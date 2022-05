30 mag 2022 13:48

SE VI LAMENTATE DEL VOSTRO CAPO, SAPPIATE CHE IN GIRO C’È ELISABETTA FRANCHI – DOPO LA BUFERA SULL’ASSUNZIONE DI DONNE IN AZIENDA, L’IMPRENDITRICE È FINITA DI NUOVO NEL MIRINO PER UN POST SU INSTAGRAM DATATO DUE ANNI FA IN CUI SI VANTAVA DI AVER FATTO RIENTRARE DALLE FERIE IL SUO TEAM IN PIENO AGOSTO PER “CONCEDERSI UNA GIORNATA FULL TIME”: “L’HO DECISO TRE GIORNI FA. ALCUNI DI LORO HANNO DOVUTO PRENDERE UN AEREO E TORNARE A BOLOGNA” – E INFATTI LE FACCE DEI POVERETTI INTORNO A LEI, FOTOGRAFATA SEDUTA SULLA SCRIVANIA, LA DICONO LUNGA…