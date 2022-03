SEAN PENN E' UN UOMO "ENERGICO E IMPEGNATO" (O SOLO UN FANCAZZISTA?) - L'UCRAINA PLAUDE AL VIAGGIO DELL'ATTORE NEL PAESE INVASO DAI RUSSI PER DOCUMENTARE IL CONFLITTO - "E' STATO IN CONTATTO CON L'UFFICIO PRESIDENZIALE PER UN PO' ED E' VENUTO A KIEV PER CONOSCERE IL NOSTRO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICO"

Dagotraduzione dal Sun

Sean Penn in Ucraina

Il viaggio di Sean Penn nell'Ucraina dilaniata dalla guerra per girare un documentario sull'invasione della Russia è stato applaudito da un consigliere presidenziale che lo ha descritto come «energico e impegnato» dopo una cena intima con la star.

I fan dell'attore di Hollywood, che ha intervistato il signore della droga Joaquín "El Chapo" Guzmán per un articolo controverso per Rolling Stone, lo hanno visto spuntare durante una conferenza stampa in Ucraina questo mese nel mezzo di una guerra su vasta scala.

Da allora è stato confermato che è nel paese per girare un nuovo documentario, e si è rivolto a Twitter per bollare la decisione di Putin di invadere come «un brutale errore di vite uccise e cuori infranti».

Sean Penn in Ucraina a novembre 2021

Alexander Rodnyansky, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha parlato in esclusiva a The Sun dopo aver incontrato Penn, 61 anni, e colleghi il 23 febbraio all'Osteria Pantagruel, un ristorante italiano a Kiev.

«Sean Penn è stato in contatto con l'ufficio presidenziale per un po' ed è venuto a Kiev per conoscere il nostro sviluppo economico e politico e la guerra con la Russia», ha detto.

«Ho incontrato Sean per la prima volta quella sera, quando abbiamo cenato in un piccolo gruppo, erano presenti solo quattro persone. Conoscevo il suo collega, il regista Aaron Kaufman, da prima, poiché era stato in contatto con l'ufficio presidenziale in molte occasioni».

Sean Penn e Zelensky

«La nostra cena è stata prima di tutto solo un incontro amichevole, non proprio un incontro d'affari formale. Abbiamo parlato ampiamente della situazione politica e della guerra, ovviamente. Non sono sicuro che Sean sarà a Kiev per settimane, ma ora è ancora in Ucraina. Quando ci siamo incontrati è apparso energico, impegnato e curioso di conoscere l'Ucraina e il nostro conflitto con la Russia».

«Mi ha colpito: è qualcuno profondamente interessato alla natura umana e alla natura dei conflitti umani. È certamente importante che Sean sia venuto a Kiev e se può aiutare a fare più luce sulla difficile situazione della nostra situazione, il mondo potrebbe trovare più determinazione ad agire in modo decisivo a sostegno dell'Ucraina».

Nonostante abbia mostrato coraggio andando nel paese e documentando la guerra, Penn ha ancora affrontato critiche online dopo essere stato fotografato mentre incontra Zelensky.

Alexander Rodynasky Sean Penn

Rodnyansky ha detto a The Sun: «Riguardo a ciò che direi alle persone che mettono in dubbio il coinvolgimento delle celebrità: beh, dipende da ciò che difendono. Se le celebrità aiutano a sostenere una nobile causa o supportano un paese bisognoso [come attualmente è l’Ucraina], allora lo accoglierei sicuramente e lo applaudirei».

Rodnyansky, che ha condiviso una fotografia del suo incontro con Penn, è un assistente professore di economia all'Università di Cambridge, ma è in congedo sabbatico dall'inizio del 2020. Ha trascorso del tempo come consigliere presidenziale e membro del consiglio di sorveglianza della Cassa di risparmio statale dell'Ucraina, che stavano preparando per la privatizzazione prima dell'invasione. Ammette che quei piani ora sono "in rovina".

Sean Penn 2

Parlando della situazione a casa domenica, Rodnyansky ha dichiarato: «Gran parte della mia famiglia è ancora a Kiev in questo momento. Mia nonna ha dovuto passare tutta la notte in un rifugio antiaereo. Mia zia e i miei cugini sono qui e sono seriamente spaventati da tutte le sirene e gli attacchi aere».

«Finora siamo al sicuro, ma Kiev è sotto assedio mentre le forze nemiche stanno cercando di rovesciare la nostra leadership in una tempesta. Il nostro esercito è riuscito a ostacolare l'avanzata russa e la loro parte sta contando pesanti perdite [dopo pochi giorni]. Ma, come ho detto, dobbiamo rimanere forti e mantenere le nostre città».

sean penn in ucraina 9

Secondo People, Penn è sul campo per creare un film sull'invasione dell'Ucraina catturando filmati di prima mano. È stato anche visto in Ucraina nel novembre 2021, ed è stato fotografato con indosso un elmetto e equipaggiamento militare.

Passando a Twitter, l'attore ha dichiarato questo mese: «Già un brutale errore di vite tolte e cuori spezzati, e se non cede, credo che il signor Putin avrà commesso un errore orribile per tutta l'umanità. Il presidente Zelensky e il popolo ucraino sono emersi come simboli storici di coraggio e principio».

sean penn in ucraina 8

Ha aggiunto: «L'Ucraina è la punta della lancia per l'abbraccio democratico dei sogni. Se le permettiamo di combattere da sola, la nostra anima come America è persa».

Secondo una dichiarazione tradotta dall'Ufficio del Presidente dell'Ucraina ottenuta da Newsweek, il governo ha anche accolto ufficialmente l'attore di Milk nel paese.

«Il regista è venuto appositamente a Kiev per registrare tutti gli eventi che stanno accadendo attualmente in Ucraina e per dire al mondo la verità sull'invasione russa del nostro Paese», si legge nella nota.

sean penn in ucraina 5

Hanno detto che Penn, il fondatore dell'organizzazione Community Organized Relief Effort, è «tra coloro che sostengono l'Ucraina in Ucraina oggi», aggiungendo: «Il nostro Paese gli è grato per una tale dimostrazione di coraggio e onestà».

