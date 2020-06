30 giu 2020 15:33

SEATTLE BANG BANG! – NUOVA SPARATORIA NELLA 'CHOP ZONE', LA ZONA VICINO AL CONGRESSO OCCUPATA DAI MANIFESTANTI CHE PROTESTANO PER L’UCCISIONE DI GEORGE FLOYD: UN 16ENNE È STATO UCCISO E UN 14ENNE È RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA – SABATO È MORTO UN 19ENNE IN UNA DELLE QUATTRO SPARATORIE IN SOLI 10 GIORNI – TRUMP HA CHIESTO ALLA SINDACA DEM DI RIPRENDERE IL CONTROLLO DELL’AREA, MA LEI… - VIDEO