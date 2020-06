25 giu 2020 12:54

LA SECONDA ONDATA ARRIVERÀ DALL’INDIA? - NEL PAESE CI SONO STATI 17 MILA NUOVI CONTAGI IN 24 ORE! DA UNA SETTIMANA I POSITIVI AUMENTANO DI ALMENO 15 MILA UNITÀ OGNI GIORNO - UN LETTORE HA SEGNALATO A DAGOSPIA: “UN MIO AMICO INDIANO È RIENTRATO IN ITALIA UN PAIO DI GIORNI FA DAL SUO PAESE (DOVE L’EPIDEMIA È IN ESPANSIONE) PASSANDO DALLA GERMANIA, DOVE NON È STATO MESSO IN QUARANTENA. E ANCHE DA NOI NON E’ STATO MESSO SOTTO OSSERVAZIONE”