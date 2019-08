LA SECONDA VITA DI LEYLA – PER 20 ANNI QUESTA RAGAZZA TURCA HA VISSUTO IN CASA PERCHÉ IL MONDO AVEVA PAURA DI LEI: A UN MESE E MEZZO I SUOI CUGINI LE AVEVANO USTIONATO IL VISO GIOCANDO CON IL FUOCO E LEI ERA RIMASTA SFIGURATA – POCHI GIORNI FA HA CHIESTO AIUTO AL PRESIDENTE TURCO ERDOGAN E IL MINISTRO DELLA SALUTE LE HA FATTO SAPERE CHE RICEVERÀ UN TRAPIANTO DI FACCIA: “AVRA' IL SUPPORTO DI CUI HA BISOGNO…” (VIDEO)

Per 20 anni Leyla Demirci ha vissuto in casa perché il mondo aveva paura di lei. Il suo volto completamente ustionato l’ha relegata a una vita di privazioni, ma adesso pare che si possa lasciare alle spalle i giorni più bui: la ragazza, che vive nella provincia di Kahramanmaras, in Turchia, riceverà un trapianto di faccia.

La giovane è stata ustionata quando aveva un mese e mezzo dai suoi cugini che giocavano col fuoco vicino alla sua culla: la sciarpa intorno al viso ha preso fuoco condannandola a una vita nell’ombra.

Ha trovato una professoressa che l’ha istruita a casa, ma ha sempre desiderato di poter andare a scuola: «Non ho potuto farlo perché avevano paura di me. Ho chiesto l’aiuto del presidente Recep Tayyip Erdogan perché voglio far parte della società».

E martedì il ministro della sanità Fahrettin Koca le ha fatto sentire il suo sostegno: «Leyla, la ragazza in attesa di un trapianto di faccia, viene curata dal professor Ömer Özkan ed è in cerca di un donatore. Il supporto di cui ha bisogno in questo processo sarà fornito dal nostro Ministero. Seguo da vicino le sue condizioni e le auguro una pronta guarigione».

Il padre della ragazza, Said Demirci, ha dichiarato di essere sempre stato alla disperata ricerca di aiuto per sua famiglia: «Sono un disoccupato. Non mi sono mai potuto permettere le cure». Ma ora pare si sia accesa la speranza per Leyla.

