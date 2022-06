20 giu 2022 10:23

SECONDO AMBER HEARD, LE EX DI JOHNNY DEPP NON LO HANNO MAI DENUNCIATO PERCHE' TROPPO SPAVENTATE PER ACCUSARLO PUBBLICAMENTE - ALLA GIORNALISTA CHE L'HA INTERVISTATA SULLA NBC, L'ATTRICE HA SPIEGATO: "GUARDA COSA E' SUCCESSO A ME QUANDO MI SONO FATTA AVANTI. LO FARESTI?" - LEI STESSA HA RACCONTATO DI ESSERE STATA "TERRORIZZATA" QUANDO HA DECISO DI PARLARE DELLA SUA STORIA...