SECONDO IL QUOTIDIANO "EXPRESS", MIGLIAIA DI RUSSI STANNO CERCANDO DI RAGGIUNGERE GLI STATI UNITI PER CHIEDERE ASILO POLITICO: NON VOGLIONO ESSERE ARRUOLATI PER LA GUERRA IN L'UCRAINA - GLI AVVOCATI CHE SI OCCUPANO DI IMMIGRAZIONE SOSTENGONO DI ESSERE SOPRAFFATTI DALLA RICHIESTE - UNA TENDENZA CHE SI ERA GIA' MANIFESTATA NEGLI ULTIMI MESI: L'ANNO SCORSO IL NUMERO DI RUSSI ARRESTATI ALLA FRONTIERA CON IL MESSICO E' STATO DI 9.736, NEL 2020 ERANO STATI 467...

Dagotraduzione dall’Express

rifugiati ucraini 7

Si dice che migliaia di persone stiano cercando di raggiungere gli Stati Uniti per chiedere asilo politico ed evitare di essere costretti a combattere nella guerra con l'Ucraina.

Secondo quanto riferito, gli avvocati statunitensi dell'immigrazione sono stati sopraffatti dalle richieste di uomini russi e delle loro famiglie che chiedevano se l'America garantirà loro protezione politica dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Vladimir Putin.

Un numero record di cittadini russi è già entrato negli Stati Uniti dal Messico per chiedere asilo politico negli ultimi mesi, secondo il Telegraph, in risposta alla sempre più brutale repressione dell'opposizione da parte di Putin.

rifugiati ucraini 3

Gli avvocati dell'immigrazione hanno affermato di aspettarsi che i numeri «aumenteranno alle stelle» dopo l'invasione dell'Ucraina, in particolare da uomini in età militare che temono di essere arruolati nell'esercito per combattere gli ucraini. Il governo russo ha già richiamato coscritti e riservisti di età compresa tra i 18 e i 60 anni.

Ma molti russi si sono apertamente opposti alla guerra, con molti che affermano che la battaglia "non è voluta" dal popolo russo. Migliaia di persone si sono unite alle manifestazioni in tutta la Russia la scorsa settimana per protestare contro l'invasione dell'Ucraina, iniziata nelle prime ore di giovedì mattina.

Gli esperti affermano che il numero di persone in fuga dalla Russia in cerca di sicurezza negli Stati Uniti è aumentato drammaticamente negli ultimi mesi.

rifugiati ucraini 2

L'anno scorso, il numero di russi arrestati dai funzionari di frontiera al confine meridionale degli Stati Uniti con il Messico è salito a 9.736, rispetto ai soli 467 del 2020.

L'aumento del numero di russi che cercano di raggiungere l'America è stato collegato alla repressione del dissenso da parte del presidente Putin, che è diventata sempre più spietata da quando sono scoppiate le proteste in tutto il paese l'anno scorso a sostegno del leader dell'opposizione incarcerato Alexei Navalny.

I numeri sono aumentati rapidamente poiché i russi e anche gli ucraini hanno trovato una rotta verso gli Stati Uniti attraversando il confine. Il mese scorso, 1.028 russi e 248 ucraini hanno attraversato il confine meridionale, con la maggior parte che ha attraversato da Tijuana a San Diego, secondo il Telegraph.

rifugiati ucraini 11

Ekaterina Mouratova, un'avvocato di immigrazione russo-americana con sede a Miami, ha affermato di essere stata inondata di e-mail da uomini russi che non vogliono combattere in guerra chiedendo se potevano ottenere protezione negli Stati Uniti per se stessi e le loro famiglie.

Ha detto: «Non siamo mai stati così occupati. Ma il numero sta per salire alle stelle. Ho ricevuto tonnellate di email negli ultimi giorni – centinaia».

«Sono per lo più uomini tra i 20 e i 55 anni che chiedono se possono ottenere protezione dagli Stati Uniti se la Russia effettua una leva militare obbligatoria. Queste persone non vogliono andare in guerra. Le condizioni in Russia stanno diventando sempre più dure e c'è molta instabilità politica nella regione. Sempre più persone cercano una via d'uscita».

forze russe viste dal satellite

Migliaia di russi hanno espresso la loro opposizione alla guerra in Ucraina, rischiando una risposta brutale da parte delle autorità. La repressione del governo sui manifestanti è stata rapida e spietata, con oltre 1500 persone arrestate solo giovedì notte.

La signora Mouratova ha detto che la sua azienda, il Centro per l'immigrazione di Ekaterina Mouratova, ha già a che fare con "dozzine di persone" che sono volate in Messico dalla Russia, dall'Ucraina e dalla vicina Bielorussia.

Ha detto che molti hanno poi preso un percorso da Cancun a Tijuana dove si sono presentati agli agenti di frontiera statunitensi e hanno chiesto asilo politico.

soldati ucraini

Le rotte legali verso gli Stati Uniti per i russi sono diminuite negli ultimi anni. La pandemia ha limitato i viaggi tra i paesi e ha messo a dura prova i servizi consolari, rendendo difficile per i russi ottenere un visto. Le opzioni sono diventate ancora più limitate con il deterioramento delle relazioni tra i due paesi, con l'ambasciata statunitense a Mosca che non offre più visti turistici.

Ciò ha lasciato ai russi che vogliono raggiungere gli Stati Uniti poca scelta se non quella di prendere la strada dal Messico. Uno dei suoi clienti, Yevgeniy, un direttore di banca di Mosca, ha affermato che c'era stato un crescente risentimento tra il popolo russo per le difficoltà incontrate mentre i politici del paese vivevano nel lusso.

vladimir putin.

Yevgeniy, che ha fatto il viaggio negli Stati Uniti a settembre con sua moglie, ha detto al giornale: «Quando la gente ha visto lo stile di vita lussuoso che avevano i politici e che non stavano facendo nulla per la gente, molti di noi sono scesi in piazza. Ma le proteste sono diventate violente. Sono stato picchiato e gettato in prigione per darmi una lezione».

Ha detto di essere stato preso di mira dalle autorità dopo aver denunciato i suoi maltrattamenti in prigione. «La gente ha iniziato a minacciare mia madre e ho visto che la polizia stava arrestando persone con false accuse che affermavano che erano estremisti. Un giorno sono venuti nel mio appartamento per sequestrare il mio computer e l'elettronica. Ho detto loro che non c'era niente lì, ma hanno detto che avrebbero sicuramente trovato materiale estremista. Questa non era una minaccia vuota, quindi sono andato a casa di un amico e ho iniziato a cercare dove potevo andare».

immagini dei mezzi russi dal satellite

Yevgeniy ha avuto l'idea dopo aver visto un video su YouTube pubblicato da un collega russo che aveva fatto il viaggio dalla Russia a San Diego passando per il Messico. Negli ultimi mesi anche un numero crescente di ucraini è fuggito in America attraverso la stessa rotta, facendo viaggi lunghi e costosi in cerca di sicurezza mentre la minaccia della Russia è cresciuta.

mezzi russi distrutti

La signora Mouratova ha detto che si aspettava che altre migliaia sarebbero venute negli Stati Uniti ora che il loro paese è sotto assedio. Ha detto: «È triste. Ho centinaia di clienti con le stesse storie. Non sono rivoluzionari, sono persone semplici che stanno affrontando conseguenze molto dure. Non sono nemmeno migranti economici. Hanno lasciato tutto alle spalle».