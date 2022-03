8 mar 2022 13:50

SECONDO IL SITO "AXIOS", BIDEN AVREBBE INTENZIONE DI ANDARE IN ARABIA SAUDITA, PROBABILMENTE IN PRIMAVERA, PER CHIEDERE A RIAD DI RAFFORZARE LA PRODUZIONE DI PETROLIO - DALLA CASA BIANCA FANNO SAPERE CHE SI TRATTA DI "SPECULAZIONI PREMATURE" MA RESTA IL FATTO CHE LE IMPORTAZIONI DI PETROLIO NEGLI STATI UNITI DIPENDONO PER IL 10% DALLA RUSSIA - E IN QUESTI GIORNI I FUNZIONARI STATUNITENSE SONO VOLATI ANCHE IN VENEZUELA...