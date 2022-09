CHE FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI! - NEL SUO EDITORIALE IN PRIMA PAGINA, MARCO TRAVAGLIO, DIRETTORE DEL “FATTO QUOTIDIANO”, SCRIVE PER QUATTRO VOLTE “PERCHÉ”, CON L’ACCENTO GRAVE ANZICHÉ ACUTO. NEL MEDESIMO ARTICOLO, CITA I POLITICI GIANFRANCO MICCICHÈ E DANIELA SANTANCHÈ, PERÒ CON L’ACCENTO ACUTO ANZICHÉ GRAVE SULLA E. NE DEDUCIAMO CHE PER TRAVAGLIO CIÒ CHE È GRAVE NON È ACUTO E CIÒ CHE È ACUTO NON È GRAVE. PER FORTUNA NON HA FATTO IL MEDICO…