SEDICI MINUTI PER MORIRE - È IL TEMPO CHE CI HA MESSO LO YACHT BAYESIAN PER INABISSARSI: UN INTERVALLO CHE, SE FOSSERO STATE RISPETTATE LE PROCEDURE, SAREBBE BASTATO ALL'EQUIPAGGIO PER DARE L'ALLARME AI PASSEGGERI E SALVARLI - PER I PRIMI NOVE MINUTI IL VELIERO È RIMASTO IN PREDA AL VENTO, ONDEGGIANDO PERICOLOSAMENTE PRIMA DI RIBALTARSI: POSSIBILE CHE I PASSEGGERI NON ABBIANO TENTATO DI USCIRE PRIMA DALLA CABINE?

1. MORTI DURANTE LA FUGA» SI AGGRAVA LA POSIZIONE DEL CAPITANO DEL VELIERO

Estratto dell’articolo di Mauro Evangelisti per “il Messaggero”

Centoventi secondi. Per uscire dalle cabine e salire in coperta, all'esterno, bastano poco meno di due minuti. Eppure, le sei vittime della Bayesian, sono state travolte dall'acqua, non hanno fatto in tempo a uscire, a raggiungere la zattera che li avrebbe portati in salvo. Agli inquirenti Angela Bacares, moglie di Mike Lynch, ha detto che il primo segnale dell'emergenza è stata una leggera inclinazione dell'imbarcazione che l'ha svegliata e convinta a uscire: questo l'ha salvata. E gli altri? Perché l'equipaggio non ha detto a tutti di abbandonare le cabine?

IL ROBOT Porticello, Palermo: l'attenzione dei media del mondo è concentrata su questo piccolo porto da lunedì, da quando è affondato il superyach Bayesian con a bordo il magnate britannico, Lynch, ma anche esponenti dell'alta finanza e di un importante studio legale.

[…] Dalla procura di Termini Imerese che sta conducendo l'inchiesta trapela che i cadaveri non sono stati trovati nelle loro camere; dunque i passeggeri hanno provato a mettersi in salvo, ma sono stati travolti da un quantitativo d'acqua importante che si è riversato dentro l'imbarcazione in pochissimo tempo. Il procuratore Ambrogio Cartosio e il pm Raffaele Cammarano indagano per naufragio, disastro, omicidio plurimo e lesioni. […]

In questa vicenda caratterizzata da coincidenze e beffe del destino, si affaccia l'ennesima sliding door: Lynch è stato agli arresti domiciliari per un anno negli Usa e ha rischiato la condanna al carcere nel processo sulla vendita ad Hp per 11 miliardi di dollari della società Autonomy. A giugno viene assolto e invita familiari, amici e avvocati in questa crociera nel Mediterraneo. Lynch, prima dell'assoluzione, aveva messo in vendita l'imbarcazione.

Ha rivelato The Indipendent: «Lynch ha messo in vendita la barca a vela a marzo, ma in seguito ha cambiato idea dopo essere stato assolto dall'accusa di frode. L'ha ritirata dal mercato quattro mesi dopo e avrebbe riconsiderato la decisione in autunno, dopo essersi goduto l'estate a bordo».

Ecco, se la vendita fosse andata a buon fine, l'affondamento di Porticello non ci sarebbe mai stato.

Dalle indagini trapelano altri elementi: l'imbarcazione sarebbe affondata di prua (dunque la parte anteriore) per poi ribaltarsi sul fianco destro. L'inchiesta sta valutando l'errore umano, anzi una catena di scelte sbagliate: la chiglia retrattile non era stata abbassata completamente per garantire maggiore stabilità; è possibile che alcuni portelli fossero aperti e per questo è entrata l'acqua; i motori non sono stati accesi; non ha funzionato il sistema che sigilla i boccaporti. Sono tutti elementi che mettono sotto i riflettori le scelte del comandante Cutfield. E l'allarme ai passeggeri è arrivato tardi. Sulla zattera alla fine sono saliti in 15, con tutto l'equipaggio.

[…] al di là della potente tromba marina che ha investito lo yacht, solo un evento può giustificare che tanta acqua sia entrata in così pochi secondi: qualcosa ha provocato una falla. […] il primo responso dei sommozzatori è che il veliero è intatto. Ma dov'è Hannah Lynch, la diciottenne figlia di Mike? Per ora i vigili del fuoco non hanno individuato il sesto cadavere. I coniugi Morvillo e Bloomer erano insieme, mentre la ragazza, almeno stando alle prime verifiche, non era vicino al padre. Forse il suo cadavere non è stato ancora raggiunto, ricoperto dai detriti, ma non si può neppure escludere a priori che, come è successo con il cuoco Recaldo Thomas il cui corpo è stato trovato all'esterno, che lei fosse già fuori: è stata sbalzata in mare?

Altri dubbi: Lynch si è attardato per cercare la figlia o, al contrario, Hannah lo ha aspettato e aiutato, visto che l'uomo soffriva di una malattia ai polmoni? Intervistato da Sky News, Giovanni Costantino, amministratore delegato di The Italian Sea Group, proprietario della Perini che nel 2008 costruì la Bayesian, ha spiegato: «L'imbarcazione è affondata in 16 minuti, c'era il tempo per intervenire. Era inaffondabile».

2. I 16 MINUTI DI TERRORE «HANNO CERCATO L’ARIA PER PROVARE A SALVARSI»

Estratto dell’articolo di Giusi Fasano per il “Corriere della Sera”

[…] da quando è arrivata la tromba marina fino a quando l’ultimo centimetro del veliero è finito sotto il pelo dell’acqua: 16 minuti di puro terrore. Non solo i 60 secondi ripresi nel famoso video in cui lo si vede sparire nel buio: quelli erano solo una parte dell’accaduto. Non c’è stato l’affondamento velocissimo raccontato da alcuni testimoni.

mike lynch 2

Sedici minuti per mettersi in salvo, per lanciare l’allarme, per cercare di evitare l’affondamento […]

Nel tracciato Ais l’orario critico arriva che sono le 3.50 della notte fra domenica e lunedì.

La burrasca è potente, il vento si alza impetuoso, la Bayesian comincia a ondeggiare pericolosamente. Il sistema di tracciamento mostra una zona che graficamente assomiglia allo scarabocchio di un bambino su un foglio: è il veliero che si muove avanti e indietro, poi di fianco, poi ancora avanti e di nuovo indietro. Quei segni scarabocchiati sul foglio dicono che lo yacht era come un cane alla catena, legato all’ancora e incapace di scappare via dal pericolo. Ma dopo pochi minuti «si vede che non c’è più ancora che tenga», interpreta una fonte inquirente.

ricerche dei dispersi dello yacht bayesian

L’ancoraggio non regge più, la barca è libera ma non è nelle condizioni di tenere testa al vento che la costringe a seguire il suo percorso. Alle 3.59 una virata importante, sempre dettata dal vento. Probabile che proprio a questo punto il veliero comincia a imbarcare così tanta acqua da diventare ingovernabile; è ormai in balia della tempesta e in blackout, segno che l’acqua ha raggiunto la zona del generatore o la sala macchine.

angela bacares e mike lynch

Da qui alla fine ci sono altri 6 minuti. Alle 4.03 una nuova leggera modifica alla rotta, alle 4.05 il Bayesian scompare, dopo aver «scarrocciato» in tutto per 358 metri. Pochi istanti dopo (e sono le 4.06) il suo «EPIRB», una sorta di gps che fa da dispositivo di emergenza, lancia in automatico l’allarme per avvenuto affondamento alla stazione satellitare «Cospas Sarsat» di Bari, gestita dalla Guardia costiera.

Il super yacht — così raccontano i 15 sopravvissuti — è andato giù di prua, in verticale, per poi adagiarsi sul fondale di dritta, cioè sul lato destro.

