SEDOTTO E SCARICATO – È DURATA APPENA QUATTRO MESI L’ULTIMA LOVE STORY DI NAOMI CAMPBELL, 48 ANNI, CHE SI È LIBERATA DEL CANTANTE BRITANNICO LIAM PAYNE, DI 23 ANNI PIÙ GIOVANE DI LEI – ALCUNE FONTI VICINE ALLA COPPIA RIVELANO CHE LA VENERE NERA SI SENTISSE ANNOIATA E CHE LUI FOSSE TROPPO APPICCICOSO: “IN REALTÀ PER LEI NON SONO MAI STATI UFFICIALMENTE INSIEME…”

Francesco Tortona per "www.corriere.it"

La rottura

liam payne e naomi campbell 7

È durato appena quattro mesi l'ultimo amore di Naomi Campbell. La top model 48enne aveva iniziato a gennaio una relazione sentimentale con Liam Payne, giovane cantante britannico, membro della band anglo-irlandese One Direction. Secondo le indiscrezioni raccolte dal tabloid «The Sun» la Venere Nera ha deciso di dare un taglio al legame perché il partner, di 23 anni più giovane di lei, sembrava troppo coinvolto e aveva preso seriamente il flirt.

liam payne e naomi campbell 6

Relazione seria

L'errore di Liam - spiegano i beninformati - è stato quello di mostrarsi «troppo appiccicoso», cosa che ha stancato la top model: «L'ha messo da parte perché era annoiato da lui - ha dichiarato una fonte anonima al tabloid -. Naomi non ha mai voluto una relazione seria. In realtà per lei, non sono mai stati ufficialmente insieme. È sempre stata molto rilassata sull'argomento. Non era pronta per altro in questo periodo della sua vita».

liam payne e naomi campbell 5

Decisione

Secondo la rivista britannica il 25enne ha accettato la decisione di Naomi senza batter ciglio. Ma sarebbe un po' frustrato perché non sarebbe mai riuscito a conquistare veramente il cuore della Venere Nera.

Capodanno

La relazione tra i due sarebbe iniziata alla fine dell'anno e culminata a Capodanno quando Naomi e Liam avrebbero trascorso insieme l'inizio del 2019 in Ghana.

liam payne e naomi campbell 4

San Valentino

Il rapporto poi è diventato sempre più stretto fino alla fuga romantica di San Valentino a New York, dopo aver lasciato Londra. Già allora i tabloid sostenevano che Payne fosse troppo legato alla modella e si comportasse come "un cucciolo".

Prima foto da modella

Recentemente Naomi ha pubblicato su Instagram la sua prima foto ufficiale da modella scattata quando aveva appena 15 anni. L'immagine è accompagnato da una lunga didascalia: «Hanno detto che sarei durata solo 11 anni - scrive la top - ma eccomi oggi a festeggiare 33 anni nel mondo della moda! Mi sento così benedetta e grata a Dio. Non avrei mai pensato che ci sarebbe stato un giorno in cui avrei condiviso un messaggio simile sui social media».

Bellezza e affari

liam payne e naomi campbell 3

Il tempo passa, ma Naomi è sempre al top. Recentemente è stata inserita dalla rivista People tra le 50 donne più belle del mondo, Anche gli affari non vanno male per la Venere Nera che vanta un patrimonio di 60 milioni di dollari.

Senza parrucca

A dicembre Naomi ha voluto stupire i fan pubblicando in rete una foto in cui ha messo da parte per qualche secondo l'immancabile parrucca e ha mostrato i suoi capelli naturali. L'insolito selfie è stato scattato in Kenya, è accompagnato dall'hashtag #NAOMIAFRICA e da una breve didascalia: «Messa a nudo». L'immagine è una delle rare foto in cui la Venere Nera appare senza extension.

liam payne e naomi campbell 1

Fisico incredibile

Naomi è continuamente esaltata dai fan per il suo splendido fisico. Per mantenere un corpo tonico e scolpito la top model si allena continuamente in palestra come mostra questo recente video su Instagram.

liam payne e naomi campbell 2

Instagram

Naomi Campbell è una delle modelle più amate del mondo e su Instagram conta 6,8 milioni di follower. Nella foto la modella in Valentino.

naomi campbell 2 naomi campbell naomi campbell 1 calendario pirellicon naomi 1994 naomi campbell senza reggiseno naomi campbell naomi campbell naomi campbell x naomi campbell