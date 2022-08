31 ago 2022 18:54

SEE YOU LATER, ALLIGATOR - IN AMERICA, UN UOMO VIENE ATTACCATO DA UN ALLIGATORE CHE GLI STACCA UN BRACCIO - GREG GRAZIANI, DIRETTORE DEL FLORIDA GATOR GARDENS, STAVA SVOLGENDO DELLE MANSIONI DI ROUTINE NEL PARCO QUANDO È STATO AGGREDITO DAL RETTILE - L'UOMO È STATO SUBITO TRASPORTATO IN OSPEDALE, DOVE I CHIRURGHI SONO STATI IN GRADO DI RIATTACCARE IL SUO BRACCIO, MA NON HANNO POTUTO SALVARE LA SUA MANO - SI TRATTA DELLA SECONDA VOLTA CHE RISCHIA GROSSO: GIÀ NEL 2013…