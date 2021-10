6 ott 2021 11:54

SEGNATEVI QUESTA - PER IL "FATTO QUOTIDIANO", LUCA DI DONNA E GIUSEPPE CONTE NON SONO NE' AMICI NE' COLLEGHI - L'AVVOCATO INDAGATO PER ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI INFLUENZE "HA AFFITTATO LO STUDIO LEGALE CHE OSPITÒ LO STUDIO DI GIUSEPPE CONTE (DI PROPRIETÀ DI UNA SOCIETÀ TERZA E I DUE NON LO HANNO MAI CONDIVISO)" - A 'STO PUNTO POTEVANO SCRIVERE "PERFETTI SCONOSCIUTI", ERA MEJO...