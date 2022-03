IL SEGRETO PER INVECCHIARE MEGLIO? ESSERE OTTIMISTI (NONOSTANTE TUTTO) - I RICERCATORI DI BOSTON HANNO STUDIATO L'IMPATTO CHE HA RESTARE POSITIVI SUL MODO IN CUI IL NOSTRO CORPO "INTERPRETA" LO STRESS - ESAMINANDO NEL CORSO DI 14 ANNI 233 UOMINI, I MEDICI HANNO SCOPERTO CHE CHI IMMAGINAVA UN FUTURO PIU' ROSEO RIPORTAVA MENO EPISODI DI CATTIVO UMORE E STRESS E UNA SALUTE MIGLIORE...

Dagotraduzione da Study Finds

OTTIMISMO

Secondo un nuovo studio, guardare il lato positivo della vita può effettivamente aiutare a invecchiare meglio. I ricercatori della Boston University School of Medicine hanno esaminato l'impatto dell'ottimismo sulla salute di una persona e hanno scoperto che rimanere positivi aiuta le persone a interpretare le situazioni stressanti in modo diverso.

In uno studio su uomini più anziani, il team rivela che essere più o meno ottimisti non ha fatto differenza nel modo in cui i partecipanti hanno reagito ai fattori di stress, ma avere più ottimismo ha portato a un maggiore benessere emotivo. Gli uomini più ottimisti hanno anche sperimentato meno situazioni stressanti e hanno interpretato meno eventi come stressanti per loro personalmente.

«Questo studio verifica una possibile spiegazione, valutando se le persone più ottimiste gestiscono lo stress quotidiano in modo più costruttivo e quindi godono di un migliore benessere emotivo», afferma l'autrice Lewina Lee, PhD, psicologa clinica presso il National Center for Posttraumatic Stress Disorder presso il VA Boston Healthcare System.

Non preoccuparti, sii felice

Il team ha esaminato 233 uomini anziani nel corso di 14 anni. I partecipanti hanno completato un questionario sull'ottimismo prima di raccontare i loro fattori di stress quotidiani nel corso degli anni. Gli uomini hanno anche tenuto traccia dei loro stati d'animo positivi e negativi per otto notti consecutive in tre diverse occasioni in otto anni durante lo studio. I risultati mostrano che gli uomini più ottimisti hanno riportato meno casi di cattivo umore e hanno avuto meno fattori di stress durante l'esperimento.

Ricerche precedenti mostrano che lo stress può avere un grave impatto sulla salute di una persona. Gli studi collegano lo stress a livelli più elevati di infiammazione, che a loro volta possono contribuire a un invecchiamento più rapido e persino all'insorgenza di malattie come la demenza.

Gli autori dello studio affermano che ci sono prove che l'ottimismo può aiutare a promuovere una buona salute e una durata della vita più lunga. Tuttavia, pochi studi hanno effettivamente esaminato come mantenere una mentalità positiva raggiunga questo obiettivo.

«Lo stress, d'altra parte, è noto per avere un impatto negativo sulla nostra salute. I nostri risultati si aggiungono alla conoscenza di come l'ottimismo possa promuovere una buona salute quando le persone invecchiano», afferma Lee.

I risultati sono stati pubblicati online nei Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences.