Dagotraduzione dall’articolo di Tracey Cox per il Daily Mail

Ricordi com’era flirtare? Attirare l'attenzione di qualcuno con qualche battuta spiritosa? Sedurre con uno sguardo sensuale? Guardare negli occhi un estraneo e sentire le scintille volare?

Se seriamente non riesci a ricordare l'ultima volta che hai fatto una delle cose qui sopra, unisciti al club: abbiamo TUTTI dimenticato come flirtare.

Possiamo farcela ancora? Chiacchierare con qualcuno è come andare in bicicletta? Le persone sono così aperte ad essere avvicinate come una volta?

La buona notizia è che, sebbene alcune cose siano cambiate, la nostra sete di connessione non è mai stata così alta.

Ecco alcuni consigli pratici su come riavere il TUO amato flirt in quattro classiche situazioni di seduzione.

SITUAZIONE 1: SU UNA CHIAMATA ZOOM

Una volta eri in grado di flirtare tra le scrivanie o nella stanza del caffè. In questi tempi è tutto online e davanti alla telecamera.

Se è una cosa di lavoro...

Cerca di sembrare fantastico, mira a qualcosa che sai possa mettere in risalto la parte migliore del tuo corpo dalla vita in su. Un top o una giacca che mostri le spalle muscolose, un reggiseno che mostri il seno (senza mostrare scollature), anelli per agghindare dita lunghe ed eleganti. Mantieni il trucco sottile e usa il filtro bellezza Zoom (impostato a metà non pieno).

Usa l'illuminazione ad anello. La luce naturale è la cosa migliore, ma in questo periodo dell'anno è difficile averne! Ottieni la giusta angolazione della telecamera: guarda la telecamera in alto e non in basso.

Cerca di avere senso dell'umorismo: niente è più seducente di qualcuno che fa ridere. È un lavoro, quindi non puoi essere il pagliaccio della classe, ma puoi mantenere le cose leggere e allegre e fare lo scherzo strano se appropriato.

Indossa qualcosa di seducente nella metà inferiore: nessuno può vedere che hai abbinato quel maglione innocente a mutande sexy e tacchi alti / nient'altro che un paio di Calvins, ma funziona davvero per farti trasudare energia sessuale e sicurezza.

Trova una scusa per tenere online il tuo obiettivo una volta che tutti gli altri lasciano la riunione: dì o invia un messaggio privato: «Devo discutere un'altra cosa con te John che non è davvero rilevante per nessun altro. Puoi restare una volta che abbiamo finito?». Una volta che siete voi due, inventate una scusa inconsistente che sia ovviamente inventata, poi dite «OK, quindi ho mentito. Mi è venuta voglia di fare due chiacchiere solo noi due'».

Fai qualche battuta sui tuoi colleghi, chiedi cosa farà per Natale, fai una domanda su qualcosa del suo passato. Offri il tuo numero di telefono, nel caso in cui debba contattarti fuori dall'orario di lavoro. A meno che non siano completamente all'oscuro, capiranno che sei interessato a essere più di un semplice collega.

Usa il loro nome: “Sono d'accordo con Sofia”, “Matt ha perfettamente ragione quando lo dice”. La scienza dimostra che il nostro cervello scatta sull'attenti quando sentiamo il nostro nome; è anche una spinta per l'ego essere nominati personalmente, in particolare se c'è un complimento allegato.

Ottieni il contatto visivo giusto: Zoom è strano: stai guardando direttamente la persona che puoi vedere sullo schermo ma, per loro, sembra che tu stia guardando altrove. Dipende tutto dall'angolazione della telecamera. Sembra controintuitivo, ma se guardi la telecamera, piuttosto che la persona, guarderai direttamente nei suoi occhi.

Trova una scusa per incontrarlo: ancora una volta, trova una scusa per un messaggio privato, chiacchiera un po' di cose di lavoro e poi parla di ciò che ami fare: cucinare, mangiare, passeggiare nel parco, guardare film. Chiedi se anche a loro piace farlo. Anche se le restrizioni vengono reintrodotte, è probabile che tu possa incontrarti per un caffè/un vin brulé nel parco. Non è necessario chiedere loro ufficialmente un appuntamento.

Pensa a un posto centrale per voi due e di: «Ehi, questo mi ricorda, vado a vedere questo film/sarò in questa parte della città sabato". Se ci sei, perché non vieni anche tu». Questo lo mantiene volutamente sul vago: non è chiaro se è una cosa solo per voi due o se state invitando anche altri amici. Molto meno irritabili se rifiutano l'offerta!

Se siete solo voi due...

Vestiti davanti alla telecamera: fai finta di essere in ritardo e dì: "Guarda lontano per un secondo, ho solo bisogno di cambiarmi il top". Se sei coraggioso, ti spoglierai fino alla biancheria intima/a petto nudo, in caso contrario, rivelerai brevemente una canotta attillata e lusinghiera.

Avere qualcosa di sexy in vista in background. Una stampa o una fotografia erotica, un libro dal titolo provocatorio, una figurina nuda. Alzalo di diverse tacche stendendo con disinvoltura la biancheria sullo schienale di una sedia o di un divano.

Inclina la testa di lato: è qualcosa che facciamo quando siamo interessati a ciò che l'altra persona sta dicendo - ed espone il nostro collo, una sottile zona erogena. Se hai i capelli lunghi, spingili tutti da un lato e tienili lì. Ti fa sembrare civettuolo ma anche vulnerabile.

Sii curioso: la maggior parte delle persone è lusingata se fai domande su di loro: tutti amiamo parlare di noi stessi! Inizia con il solito: dove vivono, hanno un animale domestico, come li ha colpiti la pandemia. Poi diventa più audace: come hanno fatto a non essere in grado di uscire con qualcuno, ecc.? Inventa una storia divertente sull'interruzione accidentale della tua coinquilina/sorella che fa sesso su Zoom. Apparizioni sessuali sfacciate e crude non ti porteranno da nessuna parte: menziona la parola "sesso" in un contesto relativamente innocente e susciterai il loro interesse con classe.

Sii giocoso: le prese in giro gentili sono un ottimo strumento per flirtare. Osserva attentamente la loro reazione, però, e sappi quando tirarti indietro se hai superato il limite da carino a fastidioso.

Sii l'unico a terminare la conversazione in modo che restino a volere di più. Fallo prima di essere naturalmente arrivato alla fine della chat e di fare quell'imbarazzante "Comunque, si sta facendo tardi". Dì qualcosa di divertente: "Il mio cane mi ha letteralmente lasciato cadere l'apriscatole in grembo. Penso che farei meglio a dargli da mangiare'. Allora vai. Rapidamente.

Morditi il labbro: fallo mentre stabilisci un contatto visivo diretto. Mordersi il labbro è qualcosa che facciamo inconsciamente quando stiamo pensando E quando siamo eccitati sessualmente da qualcuno. Non sanno con certezza quale sia, il che aumenta la tensione sessuale. Oppure dì "Non preoccuparti di me" e applica un balsamo per le labbra o un gloss, usando lo schermo come uno specchio. Imbronciato provocatoriamente.

Pianifica lo zoom per il tempo libero: le persone si comportano in modo diverso di notte rispetto a durante il giorno. Suggerisci a entrambi di fare un salto per prendere un bicchiere di vino, dopo aver parlato un po', per farlo sembrare più un appuntamento.

SITUAZIONE DUE: A UNA FESTA DI LAVORO

Supponendo che tu non stia lavorando per il governo, potresti introdurne una di nascosto. Ottime notizie se succede perché la combinazione di lasciarsi andare combinata all’alcol, rende la maggior parte delle persone (single) aperte alle avance (e, purtroppo, anche quelli che non lo sono).

Usa "noi" appena puoi. «Ingrasseremo se mangiamo tutto questo, no?». «Ci facciamo un altro drink?». Il collegamento di voi due in modo subliminale fa nascere l'idea di collegarsi in altri modi.

Le persone popolari tendono ad avere volti animati ed eseguono un flusso costante di espressioni quando parlano o ascoltano. Non solo le espressioni facciali ravvivano le nostre storie, ma fanno sapere agli altri l'effetto che le loro hanno su di noi. Le espressioni sono contagiose: sorridi e il mondo sorride davvero con te!

Qualcuno da cui sei attratto può toglierti il fiato in senso letterale. Quando siamo nervosi o eccitati, spesso smettiamo di respirare. Privato dell'ossigeno, non riesci a pensare con lucidità e la tua voce esce acuta e strozzata. Non è il suono più sexy del mondo. Fai respiri lenti e profondi e sembrerai (e ti sentirai) rilassato.

Non distogliere lo sguardo se qualcun altro si unisce alla conversazione. Invece, fissa negli la persona che ti piace e tienila lì, anche quando ha finito di parlare o un'altra persona inizia. Quando alla fine trascinerai lo sguardo (tre o quattro secondi dopo), fallo lentamente e con riluttanza. Questo è qualcosa che è semplice da fare, intensamente lusinghiero e, se fatto bene, ti toglierà il fiato.

Guarda la sua bocca: più siamo attratti da qualcuno, più tempo passiamo a guardare la sua bocca. Stiamo inconsciamente pensando a come potrebbe essere baciarla (tra le altre cose).

Metti qualcosa tra le labbra: una cannuccia, l'estremità degli occhiali, (se sei coraggioso) il dito. Mettere qualsiasi oggetto contro le nostre labbra fa immaginare alla persona con cui stai parlando di baciarti.

SITUAZIONE TRE: A UNA CENA

Siete un gruppo, in una stanza, e siete costretti a stare insieme per almeno qualche ora: è il campo da gioco perfetto per flirtare.

Rispecchia il loro linguaggio del corpo: è lo strumento di flirt più efficace a tua disposizione. Abbinando o imitando i suoi movimenti, inconsciamente gli stai dicendo che sei come loro e allo stesso livello. Non imitare, rispecchia l'umore. Se si sporge in avanti, tu ti sporgi in avanti; se mette le mani sul tavolo, fai lo stesso.

Toccalo: il momento giusto per istigare il tuo primo tocco è in risposta a qualcosa che l'altra persona ha fatto o detto: se ti fao ridere, se dice qualcosa per sorprenderti o deliziarti, se rivela qualcosa di intimo o esprime un’opinione su cui sei particolarmente d'accordo, è il momento di toccarlo. Inizia toccando il dorso della mano, l'avambraccio, la parte superiore del braccio o la spalla. Se il tuo tocco sembra gradito, mentre la notte continua, siediti abbastanza vicino da permettere alle tue braccia di toccarsi, premi casualmente la tua coscia contro la sua, muovi un piede in modo che sia vicino al suo. Se è interessato, contraccambierà entro pochi minuti. Se è troppo timido per ricambiare, sembrerà visibilmente deluso se crei distanza.

Registrati: la prossima volta che sei con un amico, registra 10 minuti della conversazione (con il suo permesso). Ascolta di nuovo. Dici cose sensate, parli in modo coerente, dai all'altra persona la possibilità di parlare? Tutti noi abbiamo parole e frasi preferite che usiamo troppo: quali sono le tue? Com'è il tono? Regolalo se necessario.

Crea un passato condiviso istantaneo: fai riferimento a tutto ciò che è già successo tra di voi. Diciamo che hai quasi rovesciato un bicchiere di vino rosso mentre chiacchieravi prima di sederti. Più tardi, parla di quanto sei goffo e dì: "Pete/Rachel lo sa tutto, vero Pete/Rachel?" con un sorriso complice. Il resto del gruppo si chiede: 'Cosa è successo tra quei due?' contrassegnandoli come "voi". Sembra che tu abbia una storia condivisa anche se quello che è successo è irrilevante.

Fai un complimento che sia del tutto individuale: «Hai degli occhi stupendi» è carino ma difficilmente memorabile, «I tuoi occhi sono la tonalità di blu più vivida che abbia mai visto» lo è.

Seducila prestandole il tuo cappotto o maglione: è un gesto protettivo e sexy che dice: «Mi impegno a restare in giro per riprendermelo». Qualcosa che è stato vicino alla tua pelle ora è vicino alla sua.

Seducilo attraverso stuzzicanti inconsci: incrocia un braccio liberamente sulla vita e sostieni il gomito dell'altro braccio tenendolo a coppa con la mano. Ora solleva il braccio supportato finché le dita non toccano il petto, quindi accarezza leggermente la clavicola. Mantieni il contatto visivo e lascia riposare la mano quando hai finito. Questo attira sottilmente l'attenzione sul tuo seno e gli fa sapere che sei interessato a qualcosa di più senza diventare troppo forte o essere sfacciato.

SITUAZIONE QUATTRO: UNA NOTTE CON GLI AMICI

Ciò richiede mosse più sfacciate e senza esclusione di colpi. Se sei in giro, devi agire in fretta perché non c'è modo di dire per quanto tempo il tuo obiettivo intende restare in giro.

Dagli il via libera per avvicinarsi: guarda direttamente la persona, sorridi e gira il tuo corpo verso di lui o lei. Se qualcuno sta facendo lo stesso con te - guardandoti, di fronte a te e sorridendo - è ufficialmente aperto a essere avvicinato. Assicurati che il tuo linguaggio del corpo sia aperto. Non tenere il bicchiere in alto davanti a te come scudo, non incrociare le braccia e non stare in piedi con le gambe leggermente divaricate.

Non aver paura di fare la mossa da solo. Se fai parte di un gruppo di amici misti, ci vuole un coraggio eccezionale perché qualcuno venga a chiacchierare con te senza sapere se sei già attaccato a qualcun altro.

Usa i tuoi amici come scusa: dì : «Il mio amico Jane/John è stufo di sentirmi parlare di quanto sei carino/bello e mi ha fatto venire a salutarti anche se sono sicuro che qualcuno come te ha già un partner». È la frase meno rischiosa. Offre un complimento, suggerisce che non rimarrai in giro se non sei il benvenuto e gli dà una facile uscita.

Fai finta di parlare con il tuo migliore amico. Cosa diresti se il tuo migliore amico fosse la persona accanto a te al bar? Qualcosa del tipo: «Quanto tempo pensi che passerà prima che il barista arrivi da noi?». «Quanto fa caldo qui dentro?». «Quanto sono belli i capelli/il top/l'abito di quella persona!». Le persone si fissano pensando che la prima cosa conversazione debba essere intelligente. Dì qualcosa che sia naturale nel contesto in cui ti trovi.

Metti in chiaro cosa c'è in offerta: vuoi fare sesso proprio lì e poi? O sei interessato a una relazione? Qualunque sia lo scenario che si applica a te, determina ciò che verrà dopo (ehm!). Chiedi di prendere in prestito il suo telefono, digita il tuo numero, dai un bacio sulle labbra (o uno più covid-friendly) e lascia che ne vogliano di più. Oppure guardalo dritti negli occhi e dì: «Penso che dovremmo andare in un posto più privato. Cosa pensi?».