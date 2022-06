PANE, FICA E VASCO…AL MASSIMO – IL "KOMANDANTE" INCENDIA IL CIRCO MASSIMO AL GRIDO DI “VIVA LA BIGA!” (E CHE DIO LA BENEDICA!): “RINGRAZIAMO IL CIELO CHE CI HA DATO LA FEMMINA” – LE BORDATE CONTRO LA GUERRA E I SOCIAL E QUANDO INTONA “DELUSA” CLAUDIA GERINI BALLA SCATENATA IN TRIBUNA MENTRE UN'AMICA LE URLA DIVERTITA: “QUESTA È LA CANZONE TUA!” (IL BRANO ERA DEDICATO AL MONDO "NON E’ LA RAI" DI CUI LA GERINI FACEVA PARTE) – “MEZZA CITTÀ COPERTA DALLE ONDE DELLE CANZONI DI VASCO E PER UNA SERA CI SI SCORDA LA CAPITALE DEPRESSA, LA MONNEZZA, I BUS FLAMBÉ, I CINGHIALI…” – VIDEO