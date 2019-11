SEI DISPOSTO A SFIDARE LE TUE PAURE? – IN TENNESSEE C’È LA CASA DELL’ORRORE PIÙ SPAVENTOSA CHE SIA MAI STATA INVENTATA: UN VIAGGIO NELL’ABISSO CHE PUÒ DURARE FINO A 10 ORE E CHE PROMETTE UN PREMIO DI 20MILA DOLLARI PER CHIUNQUE RIESCA AD ARRIVARE FINO ALLA FINE – A OGGI NESSUNO È RIUSCITO A FINIRE IL TOUR E SUL WEB È STATA LANCIATA UNA PETIZIONE PER FAR CHIUDERE QUELLA CHE È STATA DEFINITA UNA CASA DELLE TORTURE… - VIDEO

DAGONEWS

Una petizione online chiede la chiusura di che chiede la “McKamey Manor", la chiusura della casa stregata del Tennessee che, secondo coloro che hanno lanciato la raccolta firme, è una camera di tortura sotto mentite spoglie".

Alla petizione “Chiudete McKamey Manor”, lanciata da Frank Towery hanno già aderito 81.000 persone: «Attirano le persone più deboli e manipolabili. Se hai queste caratteristiche non ti fanno accedere». Si tratta di un viaggio nell’orrore che può durare fino a 10 ore, ma nessuno è mai riuscito ad arrivare fino in fondo e a mettersi in tasca i 20mila dollari che sono stati messi in palio.

«per non essere arrestato il proprietario si è inventato una parola d’ordine da pronunciare se si vuole mettere fine all’esperienza – si legge nella petizione – Ma ci sono testimonianze di persone che sono state torturate ancora per molti minuti prima che tutto si interrompesse. Un uomo è stato torturato così tanto che è svenuto più volte: coloro che lo stavano spaventando e torturando si sono fermati solo perché pensavano di averlo ucciso. È una vergogna. Non è una casa dell’orrore, ma di tortura. Alcune persone hanno dovuto cercare un aiuto psichiatrico e cure mediche per aver riportato gravi lesioni. Propongo di chiudere immediatamente tutti i luoghi in cui ciò accade».

Simona Vitale per "www.mondofox.it"

Sareste disposti a visitare la casa stregata più spaventosa al mondo se vi offrissero un premio in denaro? Se la risposta è sì, leggete: siete nel posto giusto.

Il proprietario di McKamey Manor, da molti considerata la casa stregata più terrificante del mondo, promette a chiunque possa sopravvivere al suo tour più spaventoso un premio di ben 20mila dollari (circa 18mila euro). Di certo sono molte le abitazioni sinistre sparse per il mondo e aventi la fama di essere alquanto spaventose, ma c'è un consenso generale tra gli appassionati del brivido nel sostenere che McKamey Manor è davvero la più terrificante.

E se la sua attuale reputazione non fosse abbastanza per invitarvi a farci un giro, il proprietario Russ McKamey ha aumentato la posta in palio offrendo la sopracitata cifra a chiunque abbia il coraggio di entrare nella casa attraverso un tour che può durare fino a 10 ore e che porta i partecipanti ai loro limiti fisici e mentali. In apertura dell'articolo potete "assaporare" cosa vi aspetta nel video trailer dell'esperienza offerta da Russ.

L'idea di McKamey è stata quella di creare un'esperienza interattiva talmente terrificante da indurre i partecipanti a fuggire via a dir poco terrorizzati. Del resto, sino ad oggi, nessuno è riuscito a portare a termine il tour dell'abitazione. La prima location di McKamey Manor è stata offerta da un ex manicomio di San Diego in California, poi chiusa. Adesso il tour si svolge nelle nuove strutture di Summertown, in Tennessee, e Huntsville, in Alabama.

Come si legge sul sito web ufficiale della casa, "ogni ospite sarà sfidato mentalmente e fisicamente fino a raggiungere il proprio punto di rottura", aggiungendo che gli attori possono entrare in contatto fisico con i partecipanti, torturandoli sia fisicamente che psicologicamente. L'unico modo in cui i partecipanti possono fermare l'orrore è pronunciare la frase di sicurezza: "non voglio farlo davvero".

Per iscriversi all'ultimo tour di McKamey Manor e avere la possibilità di guadagnare la cospicua vincita, i partecipanti devono avere più di 21 anni, fornire prova medica della loro ottima salute fisica e mentale e firmare una liberatoria di ben 40 pagine. Chi si qualifica deve inoltre guardare un video informativo di due ore intitolato And Then There Were None, in cui Russ McKamey espone praticamente tutto ciò che è necessario sapere per partecipare al tour e mostra alle aspiranti star dell'orrore scene di persone che non sono riuscite a portare a termine il loro giro.

Mentre la maggior parte delle case infestate spaventa a buon mercato con l'ausilio di rumori inquietanti e attori che saltano fuori dagli angoli bui, McKamey Manor porta le cose a un livello completamente nuovo e superiore, incorporando tutti i tipi di punizioni, come mettere scarafaggi o ragni sul viso delle persone, tentare di annegarle in un liquido simile al sangue e tante altre stranezze degne dei migliori film horror (altro che Enigmista!).

L'intera esperienza è così terrificante che Russ registra i tentativi di completare il tour di tutti i partecipanti, per tutelarsi nel caso qualcuno affermi di essere stato torturato o altrimenti ferito fisicamente.

Nonostante Desolation (il percorso ad oggi più estremo offerto da McKamey) prometta un nuovo livello di terrore capace di cambiare per sempre la vita dei suoi partecipanti, sono oltre 20mila le persone che attendono di poter entrare a McKamey Manor. Del resto l'ingresso consta di 4 lattine e una borsa di cibo per cani, senza contare l'allettante somma che verrebbe offerta al vincitore.

